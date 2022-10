Se non riesci a leggere queste parole, il tuo cervello può avere questa patologia: fai il test

Stress, affaticamento o malattie più complesse: ecco il test che rivela se il tuo cervello è in difficoltà e sta soffrendo

Esiste un test, messo a punto dallo psicologo Ridley Stroop, capace di rivelare la buona funzionalità del nostro cervello e il suo grado di attenzione.

Il test di Stroop è stato inventato negli anni ’30 dal medico statunitense e nonostante risalga a molti anni fa è tutt’ora utilizzato. L’esercizio prevede alcune parole scritte in colori diversi rispetto a quelli rappresentati. Nel test è infatti possibile leggere “rosso” scritto in un altro colore, “giallo” scritto per esempio in blu e così via.

Chi effettua il test deve pronunciare ad alta voce il colore rappresentato e non leggere le parole: se dunque la parola “giallo” è stata scritta in blu, la risposta corretta sarà blu. Per alcuni potrà sembrare banale rispondere correttamente, per altri no. Chi ha difficoltà nel rispondere potrebbe avere in corso una malfunzionamento del cervello, un deficit dell’attenzione, soffrire di stanchezza, affaticamento o addirittura di una malattia neurodegenerativa.

Naturalmente la prognosi spetta a un medico qualificato, quindi il test ha valenza solo se effettuato da un professionista che potrebbe abbinarlo ad altri esami più approfonditi. In ogni caso bisogna tenere a mente che potrebbe trattarsi anche solo di stress e di uno stile di vita scorretto.

