Yogurt più zuccherati di bibite gassate e merendine: solo questo è sano

Incredibile ma vero spesso gli yogurt sono più zuccherati di merendine e bibite gassate. Basta guardare l'etichetta. Ecco quale comprare per una scelta sana.

Se vi dicessimo che spesso gli yogurt sono più zuccherati di bibite gassate e merendine? Può sembrare folle, eppure purtroppo è così. Siamo abituati a pensare a questo alimento come a uno spuntino sano, amato in primis dai genitori e poi anche dai bambini, sempre felici quando si tratta di fare merenda. Eppure gli studi ci fanno aprire gli occhi su come stiano veramente le cose.

Yogurt più zuccherati delle merendine: occhio all’etichetta

In realtà basta leggere le etichette per rendersi conto che spesso ci si trova davanti a yogurt più zuccherati del cosiddetto junk food. Un vero e proprio trionfo di zuccheri che ovviamente non fa bene alla salute. E questo riguarda anche gli yogurt biologici, che invece dovrebbero essere i più sani. Ma vediamo perché.

Come riporta Greenme.it, una ricerca condotta dalle Università di Leeds e di Surrey ha rivelato come in tante categorie di prodotti allo yogurt i livelli medi di zucchero siano al di sopra dei 5g di zucchero per 100g consentiti affinché il prodotto possa essere considerato ‘a basso tenore di zucchero’. Ciò vale pure per yogurt biologici o quelli a zero grassi.

Il ruolo dello zucchero nello yogurt

Di solito lo zucchero nello yogurt si usa per dargli un gusto più piacevole. Questo per contrastare l’acidità naturale dell’acido lattico prodotto dalle colture viventi in tale alimento. Esse si trovano maggiormente negli yogurt biologici, ecco perché spesso sono molto zuccherati. Bisogna dire però che sono proprio tali colture che fanno dello yogurt un cibo sano e ottimo per il nostro intestino.

A rendere ulteriormente gli yogurt più zuccherati del dovuto è anche la presenza degli altri ingredienti: frutta sciroppata, cereali glassati, cioccolatini.

Quale yogurt scegliere?

La scelta migliore, in conclusione, è orientarsi sullo yogurt bianco, skyr o greco. Solo questi sono davvero salutari: leggere le etichette per credere. Nulla poi ci vieta di aggiungere frutta fresca, secca e una punta di miele o sciroppo d’acero.

Foto: Shutterstock