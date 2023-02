Sanremo 2023, vincitore di Sanremo attacca Blanco per il suo gesto: ‘Vergogna’

Blanco ha “spaccato tutto” sul palco della prima serata del Festival di Sanremo 2023: sui social arriva il commento di un ex vincitore della kermesse.

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha già acceso una prima polemica dopo l’esibizione di Blanco. Dopo la sua performance, il cantante ha avuto un momento di raptus nel quale ha spaccato tutto ciò che ha trovato sul palco, prendendosela con la scenografia.

Exploit di Blanco sul palco dell’Ariston: ecco cosa è successo

Blanco ha poi motivato il gesto parlando di un “problema tecnico” che lo ha fatto sbroccare in quel modo. “Non mi sentivo in cuffia ma mi sono divertito lo stesso“, ha detto alla fine del pezzo. Nel frattempo il pubblico dell’Ariston ha cominciato a fischiarlo pesantemente.

Gianni Morandi, invece, ha preso la scopa e ha cominciato direttamente a spazzare i petali sparsi sul palco dell’Ariston.

Le parole di Valerio Scanu dopo quello che è successo a Sanremo

A criticarlo sui social è stato un ex vincitore del Festival di Sanremo: Valerio Scanu. Il cantante se l’è presa con il collega, scrivendo su Twitter un commento velenoso: “Se gli in ear non funzionano, li togli e continui a cantare…Se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti. #vergogna“

Le sue parole hanno subito fatto incetta di like e di commenti di approvazione. Tra un “Non avrei mai pensato di dover dare ragione a Valerio Scanu nella mia vita” e un “Pessimo e irrispettoso per chi ha peparato il palco“, sono veramente in tanti a essere d’accordo con lui.

Parole dure le sue, che però riescono a fotografare al meglio un’intera situazione, che lo stesso Amadeus non ha mancato di commentare: “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così“.

È successo pochi minuti dopo l’esibizione shock di Blanco a Sanremo: cosa è stato pubblicato sul profilo Instagram del cantante

Dopo la serata, tuttavia, sono in tanti ad essere andati sul profilo di Blanco a lasciare il proprio commento sul gesto dell’Ariston. Il suo ultimo post, infatti, pullula di messaggi di chi è fan e di chi non lo è.

“Non so voi, ma io sono corso qua dopo l’esibizione solo per leggere i commenti“, ha scritto uno. E qualcuno cerca di trovare una giustificazione: “Dai ma fa parte dello show! Come ogni artista, è un’esibizione. Tutto questo dramma per dei fiori che sicuramente erano lì per far parte della scenografia! Penso sia molto peggio l’accanimento e fischi del pubblico ad un ragazzo che è sul palco, bah“. Oppure: “Le rose di certo non potevano risolverti il problema audio“.

Qualcun altro ha aggiunto: “Gianni Morandi a 78 anni si è messo a spazzare i fiori dopo che hai spaccato tutto, impara da lui l’umiltà. Impara a fare l’uomo“.

E c’è chi invece ha scherzato sul fatto che Amadeus lo abbia per sbaglio chiamato con il nome di un altro cantante, scrivendo “Salmo ma cosa hai fatto?”

Photo Credits: Kikapress