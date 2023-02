Sanremo 2023, quel dettaglio sul telefonino di Amadeus che in pochi hanno notato: ci avete fatto caso?

Amadeus e il telefonino sul palco dell'Ariston: l'utilizzo di Instagram non sarà un problema?

Il Festival di Sanremo 2023 è terminato e, come ogni anno, lascia sulla propria scia canzoni nuove che quasi sicuramente diventeranno un successo ma anche polemiche non indifferenti. Una di queste riguarda le continue citazioni e l’uso massiccio di Instagram fatto da parte di Amadeus lungo tutta la kermesse musicale e sempre ben visibile sul telefonino del conduttore.

Quello che è iniziato come un gioco (sicuramente preparato settimane prima) tra Chiara Ferragni e Amadeus (“Basta con il profilo di coppia con tua moglie Giovanna, ne apriamo uno tutto tuo e ti insegno ad usare Instagram”) è diventato una specie di tormentone per tutto il Festival, tra dirette nelle dirette e corsa ai follower. I dubbi sono sicuramente leciti.

Selvaggia Lucarelli ha scritto su Twitter: “Se in Rai si cita Instagram e si promuove Instagram si possono citare tutte le aziende, anche se non pagano per essere citate e sponsorizzate? Riflessione letta su Instagram” condividendo un lungo post trovato in rete, in cui si legge un’analisi fatta proprio in merito alla questione Instagram al Festival di Sanremo 2023.

“In Italia non puoi andare in televisione a sponsorizzare implicitamente un prodotto: l’inserimento di prodotti a fini commerciali e le ADV devono essere segnalate per legge […] Amadeus sono quattro sere che promuove il suo profilo IG, che è un prodotto con cui lui può e farà soldi. E che appartiene a lui, non alla Rai. […] Instagram non è un partner commerciale del festival come sono invece Costa Crociere, Suzuki, Poltrone & Sofà o Plenitude. Nemmeno un partner secondario come Spotify o Dyson. […] La Rai sta regalando una campagna di promozione da milioni a IG (e, quindi, a Meta), e al profilo di Amadeus e soci, gratis. […] lo non capisco questo grado di inconsapevolezza della Rai e di tutte le associazioni di consumatori” si legge nel post dell’utente condiviso da Selvaggia.

Sanremo 2023, la gaffe di Alberto del Grande Fratello Vip su una canzone cantata quest’anno: cosa ha detto

Intanto, la musica del Festival di Sanremo 2023 è arrivata persino nella casa del Grande Fratello Vip. La produzione, infatti, nel fare ascoltare radio e musica in diffusione nella casa, ha trasmesso anche i 28 pezzi nuovi presentati al teatro Ariston durante la kermesse musicale.

Tra i primi ad accorgersene c’è stato Alberto De Pisis, che però ha commesso una piccola gaffe, scambiando Levante per Malika Ayane.

Foto: Kikapress