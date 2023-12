Novità sulla classifica generale del Festival di Sanremo 2024: Amadeus cambia il regolamento. Ecco cosa succederà.

Qualcosa non torna ai fan del Festival di Sanremo in occasione dell’organizzazione dell’edizione 2024 della kermesse musicale più attesa d’Italia: riguarda il modo in cui è organizzata e sarà mostrata la classifica generale, dato che Amadeus ha appena annunciato che ci sarà un cambiamento di non poco conto a riguardo. Peccato che la notizia non sia affatto piaciuta a gran parte dei fan del Festival, in quanto pare che non sarà comunicata alcuna graduatoria parziale. Ma cosa succederà davvero? Andiamo a scoprirlo insieme.

Sanremo 2024: cambia tutto sulla classifica generale. L’annuncio di Amadeus fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione della conferenza stampa di presentazione della finale di Sanremo Giovani, qualche giorno fa, Amadeus ha annunciato novità sulla classifica del Festival 2024.

“Non daremo la classifica per ragioni di tempo e per tenere una suspense così nessuno saprà la vera posizione dei brani in gara”, ha affermato il direttore artistico e conduttore della kermesse.

In realtà, una classifica temporanea sarà mostrata dopo la prima serata, quando a votare saranno esclusivamente i membri della giuria di Sala Stampa, Tv e Web. Però verrano mostrati solo i primi 10.

A partire dalla seconda serata, quando voteranno anche Radio e pubblico tramite televoto, sarà mostrata solo la top 5. Anche nella serata cover, la quarta, verranno mostrati solo i top 10.

La prima classifica generale del Festival di Sanremo 2024, però, verrà data solo all’ultima puntata per mantenere la suspense al massimo. Funzionerà?

