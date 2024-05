Mantova si distingue per la sua qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti, ma deve affrontare la sfida dello spopolamento

Mantova, una gemma nascosta nel cuore dell’Italia settentrionale, si erge con fierezza sul podio delle città più green del paese. Il recente Rapporto Ecosistema Urbano, redatto da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, ha rivelato che Mantova si posiziona al secondo posto, preceduta solo da Reggio Emilia e Trento.

Mantova, aria pulita e qualità della vita

I dati emersi da questa analisi mettono in luce l’impegno della città nel migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e la sostenibilità ambientale. Mantova ha dimostrato progressi in diversi ambiti chiave, tra cui la mobilità, la qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti e la riduzione del traffico automobilistico. Tali miglioramenti non solo riflettono un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente, ma indicano anche una prospettiva futura incentrata sul benessere collettivo.

Inoltre, la città ha compiuto passi da gigante nella gestione dei rifiuti, promuovendo attivamente la raccolta differenziata e riducendo così l’accumulo di rifiuti non riciclabili. Questa strategia non solo contribuisce a preservare l’ambiente, ma consolida anche la reputazione di Mantova come città ecologica e all’avanguardia nelle pratiche di sostenibilità.

Fuga da Mantova, i motivi

Tuttavia, nonostante i successi nel campo della sostenibilità, Mantova si trova di fronte a una sfida significativa: la fuga dei suoi cittadini. Nonostante le iniziative volte a rendere la città più attrattiva, come l’offerta di contributi finanziari per chi decide di trasferirsi, molti giovani e famiglie continuano a lasciare Mantova in cerca di opportunità altrove.

Una delle principali ragioni di questa emigrazione è legata al costo della vita. Nonostante gli sforzi del Comune per rendere gli affitti più accessibili attraverso incentivi finanziari, i prezzi delle abitazioni rimangono elevati. Questa disparità tra i costi degli alloggi e i redditi disponibili rappresenta un ostacolo per coloro che desiderano stabilirsi a Mantova, specialmente per i giovani e le famiglie con un reddito medio o basso.

Inoltre, nonostante gli sforzi per migliorare l’attrattiva della città, Mantova deve affrontare la concorrenza di altre metropoli italiane e internazionali che offrono un ventaglio più ampio di opportunità lavorative e di svago. Molti giovani professionisti e laureati universitari sono attratti da città più grandi e dinamiche, dove vedono maggiori possibilità di realizzare le proprie ambizioni professionali e personali.

Foto: Shutterstock