Il daytime di Amici 23 fa discutere a causa della presentazione del nuovo libro di Lilli Gruber: troppo piccante per parlarne di pomeriggio?

Il daytime di Amici 23 è un appuntamento pomeridiano che di solito è sinonimo di intrattenimento leggero, tanto è vero che ha recentemente sollevato un polverone per via di un episodio che molti spettatori hanno definito troppo “piccante” per essere mostrato in televisione alle 4 del pomeriggio. Il 2 maggio scorso, infatti, l’ospite speciale Lilli Gruber ha portato sul palco del talent show il suo ultimo libro, “Non farti fottere. Come il supermercato del p*rno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali“. Il titolo stesso suggerisce la tematica audace affrontata dall’autrice. Ma per quale motivo molti telespettatori non hanno apprezzato l’incursione della giornalista nel programma di Maria De Filippi? Davvero il tema del libro è inappropriato per essere mostrato in tv durante il daytime?

Daytime Amici 23: polemica per il libro di Lilli Gruber

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il daytime di Amici 23 del 2 maggio, Lilli Gruber ha presentato il suo nuovo libro. Il testo è un’inchiesta giornalistica sul mercato del sesso online e sulla sua influenza sui giovani, una tematica che ha suscitato una conversazione intensa e controversa tra la giornalista e gli allievi della scuola di Maria De Filippi.

Mentre alcuni ragazzi sembravano interessati, altri mostravano un evidente disagio, come dimostrato dagli sguardi smarriti di alcuni di loro, tra cui Sarah, la cui espressione sembrava oscillare tra l’annoiamento e l’imbarazzo.

L’intervento della giornalista ha toccato argomenti sensibili, dalla distorsione dell’immagine della sessualità promossa dalla pornografia fino a casi drammatici come lo stupro di gruppo di Palermo. Inutile dire che questi argomenti “caldi” e delicati hanno sollevato diverse reazioni tra gli spettatori, alcuni dei quali si sono sentiti a disagio nell’affrontare tali tematiche così apertamente durante un programma diurno.

I commenti sui social sono stati misti, con alcuni telespettatori che hanno espresso disapprovazione per la scelta dei temi trattati, soprattutto considerando il pubblico giovane che potrebbe essere stato esposto a tali argomenti durante l’orario pomeridiano. Qualcuno si è detto preoccupato per i bambini che potrebbero aver assistito alla discussione.

Nonostante le critiche, ci sono stati anche elogi per l’iniziativa di Lilli Gruber e per la sua volontà di affrontare un argomento così importante e spesso trascurato durante il daytime di Amici. Alcuni hanno addirittura sottolineato l’importanza di educare i giovani su questi temi nelle scuole, piuttosto che lasciare che siano esposti a essi solo attraverso i media di massa.

C’è del tenero tra Holden e Sarah? Spunta un dolce messaggio: cosa è successo tra i due concorrenti

Nel frattempo, però, ad Amici sembra che Sarah e Holden possano essere una nuova coppia. Secondo tanti fan starebbero benissimo insieme, mentre secondo altri c’è del tenero e i due si starebbero conoscendo meglio.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sui suoi canali social una segnalazione di un fan che sembra confermare tutto: “Da amici in comune so per certo che Holden e Sarah c’è più di un’amicizia. Lui lo ha confidato ad una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. E che si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”.

Sarà davvero così?

