Sanremo 2024: c’è tensione tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso? Scopri i dettagli sul presunto litigio tra le due cantanti

Amadeus ha svelato i nomi dei 27 grandi artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024, ai quali si uniranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani, portando il totale dei partecipanti a 30, grazie a una modifica al regolamento.

Inizialmente sono stati annunciati 13 nomi, tra cui Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Fred De Palma e altri, ai quali sono stati aggiunti successivamente altri 14 artisti, come Alessandra Amoroso, Mahmood, Negramaro e Ghali.

Alessandra ed Emma, vincitrici di due delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi (rispettivamente nel 2009 e nel 2010), sono entrambe in gara (per Alessandra si tratta della prima volta come artista) e, secondo alcune indiscrezioni, le due sarebbero passate dall’essere grandi amiche a non salutarsi più.

La loro amicizia avrebbe subito un distacco graduale senza un litigio specifico, come aveva spiegato Alessandra qualche anno fa a Tv Sorrisi e Canzoni, affermando che la vita le ha semplicemente portate in direzioni diverse. Emma aveva accennato a interferenze esterne che le hanno piano piano allontanate. Come affronteranno quindi questo Festival di Sanremo 2024? Sarà una buona occasione per riavvicinarsi?

‘Odio orribile, non se lo meritava’, Emma Marrone lo dice su Alessandra Amoroso: cosa confessa sulla cantante a pochi mesi da Sanremo

Nonostante il presunto allontanamento, però, Emma non si è sottratta dal difendere Alessandra dalle critiche. Durante un’intervista nel podcast Muschio Selvaggio, Emma ha evidenziato l’amicizia con Alessandra Amoroso, discutendo del tema del bullismo online.

La cantante ha parlato di un episodio in cui Alessandra ha ricevuto una pioggia di insulti per non aver scattato una foto con una fan, portandola a vivere un periodo difficile. Emma ha sottolineato la mancanza di giustizia in queste situazioni, affermando che quando le persone si dedicano al loro lavoro, non dovrebbero essere oggetto di tali attacchi. “Non se lo meritava” ha affermato, difendendo l’integrità di Alessandra e aggiungendo che in tanti anni la cantante si è sempre dedicata al suo pubblico senza risparmiarsi.

Foto: Mattia Guolo on-outnow