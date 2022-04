La Regina autorizza la confidente a spifferare tutto: dalla morte di Filippo al royal wedding di Harry

Da oltre 20 anni Angela Kelly è la confidente più fidata della Regina Elisabetta, la responsabile del suo guardaroba e durante il lockdown anche hair dresser personale di Sua Maestà.

Leggi anche : >> LA REGINA ELISABETTA SVELA LE SUE CONDIZIONI DOPO IL COVID: LA SITUAZIONE STA PRECIPITANDO?

La lunga amicizia ha portato la sovrana a concederle l’autorizzazione per un nuovo capitolo della biografia uscita nel 2019 “The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe”.

Foto: Kikapress