Harry e Meghan, il piano per tornare in UK quando la Regina non ci sarà più￼

Harry e Meghan starebbero pensando ad un piano per tornare nella Famiglia Reale ma solo quando la Regina Elisabetta non ci sarà più

Harry e Meghan hanno avuto indubbiamente successo come coppia e come filantropi in America, tuttavia starebbero pensando ad un piano per tornare in UK come membri della Famiglia Reale.

Harry e Meghan vanno forti in America

Il Presidente dell’Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore li ha di recente premiati per il loro supporto alla black community e la battaglia per i diritti umani portate avanti con la fondazione Archewell.

Meghan splendida in un abito blu ha brillato nel suo elemento mentre Harry, alle prese con telecamere, luci e discorsi è apparso a disagio.

L’impegno per un mondo più equo li sta facendo emergere anche se Harry vorrebbe rimettere piede a Londra e ristabilire un rapporto con la propria famiglia. Ciò potrebbe accadere quando la Regina Elisabetta non ci sarà più, secondo alcuni rumors riportati da Tom Quinn nel podcast To Di for Daily.

Leggi anche : >> REGINA GUARITA DAL COVID, SGARBO CLAMOROSO AI SUSSEX: L’INCONTRO IMMEDIATO CON WILLIAM E KATE

“Una cosa interessante mi ha detto un insider… è che sia Meghan che Harry credono che quando i reali più anziani moriranno – in altre parole, Elizabeth – potrebbero essere in grado, nel momento in cui Carlo sarà re, di tornare ed essere i reali part-time che volevano davvero essere. Così che sarebbero per sei mesi al servizio della famiglia reale e sei mesi negli Stati Uniti a fare le loro cose”.

I Sussex pronti a opporsi alla Regina per tornare?

All’epoca della Megxit, durante i colloqui per trattare le condizioni di uscita dalla Firm, la Regina Elisabetta si era fermamente opposta a questo scenario. I duchi di Sussex dovevano essere o dentro o fuori la Famiglia Reale.

Quinn ha riflettuto:

“Penso che Meghan e Harry sperano che Charles, il padre di Harry dopo tutto, avrà una visione più moderna della monarchia e dirà loro: ‘Va bene, se volete essere reali part-time, è ok’”.

Rispetto ai timori reali per le memorie di Harry, di imminente uscita, l’esperto ha fatto inoltre sapere:

“Non credo che Harry voglia distruggere la famiglia reale. Penso che voglia davvero trovare un ruolo all’interno dell’istituzione”.

Foto: kikapress