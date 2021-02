Meghan Markle ruba di nuovo la scena a Eugenia di York: la Principessa costretta a rimandare l’annuncio del nome del primogenito si vendica così della duchessa del Sussex

Meghan Markle umilia Eugenia di York

L’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle è arrivato nel giorno di San Valentino, ricorrenza perfetta per celebrare l’amore: i duchi del Sussex hanno scelto un modo poco ortodosso per dare al mondo la lieta novella, senza contare che hanno oscurato – di nuovo – Eugenia di York.

La cugina del Principe Harry, infatti, ha da poco partorito il suo primogenito e si apprestava a rendere ufficiale il nome del bambino, ma si è vista costretta a rimandare l’annuncio a data da destinarsi perché Meghan Markle, con un coup de théâtre da vera primadonna, le ha soffiato il momento perfetto.

Meghan oscura Eugenia di York per la terza volta: lei si vendica così

Non è la prima volta che Eugenia di York si ritrova a passare in secondo piano a causa della mania di protagonismo della moglie di Harry: già nel 2018 ha dovuto posticipare il suo matrimonio per permettere al cugino di portare all’altare la ex attrice di Suits.

Non contenta, Meghan ha scelto il matrimonio della figlia di Sarah Ferguson per annunciare alla Royal Family di essere incinta di Archie e ora, per la terza volta, ha messo da parte la cugina acquisita e la sua gioia più grande.

Per tutta risposta, Eugenia di York si è vendicata di tante e continue umiliazioni rubando ai duchi del Sussex Frogmore Cottage: suo figlio, ancora senza nome, dorme in quella che era la cameretta di Archie.

Quali altre bassezze dovrà aspettarsi da Lady Markle?