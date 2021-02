Harry e Meghan, la sorpresa durante la videochiamata ha stupito tutti

Il primo impegno pubblico di Harry e Meghan è stata una video lezione a sorpresa con gli studenti di un corso di poesia: cos’ha svelato Lady Markle

Harry e Meghan, la sorpresa lascia tutti a bocca aperta

In queste settimane si è tanto parlato di crisi coniugale tra Harry e Meghan, di frustrazioni del primo per i capricci della seconda eppure per il loro primo impegno pubblico del 2021 si sono mostrati affiatati come non mai.

I duchi del Sussex sono apparsi a sorpresa su Zoom durante una video-lezione di un corso di poesia per studenti tra i 13 e i 19 anni. La videochat è stata organizzata da un’associazione culturale che si chiama Get Lit Poetry la cui missione è minimizzare l’analfabetismo tra i ragazzi meno fortunati.

Harry e Meghan sono apparsi sorridenti, molto interessati alla conversazione organizzata in occasione del Black History Month: questa ricorrenza celebra a febbraio l’importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana in America.

I duchi del Sussex “magici”: Harry e Meghan fanno faville

L’intervento del Principe e di Lady Markle è stato un vero successo:

“È stato il miglior weekend di sempre! Il principe Harry e la duchessa Meghan Markle, sono stati magici, gentili e interessati alla poesia!”

Su Instagram l’associazione culturale ha anche svelato che l’ex attrice ha condiviso con gli studenti collegati i versi di alcune tra le sue poesie preferite.

La duchessa, infatti, ha rivelato di avere un debole per la poetessa americana Maya Angelou, e ha ricevuto i complimenti dell’insegnante che ha condotto la lezione, Mason Granger, per aver riflettuto sull’importanza che ci sia una “reazione a catena causata da una singola voce”.

La partecipazione di Harry e Meghan potrebbe non essere così disinteressata: secondo alcune fonti, infatti, la Markle starebbe pensando – dopo il flop di “Finding Freedom” – di scrivere un’autobiografia del suo periodo a corte.

Per questo progetto avrebbe già ricevuto ingenti offerte e da ciò potrebbe derivare un grande affermazione personale com’è avvenuto per l’amica Michelle Obama.