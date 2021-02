La Regina Elisabetta dichiara guerra a Harry e Meghan dopo l’annuncio dell’intervista bomba in tv da Oprah: il gesto che spiazza tutti, complici anche William e Kate

La Regina contro Harry e Meghan in tv: a quando lo scontro?

La Regina Elisabetta ha teso in più occasioni la mano a Harry e Meghan dando loro la possibilità di tornare nella Royal Family come membri senior, ma i duchi del Sussex hanno sempre anteposto la loro indipendenza ai doveri della Corona, a maggior ragione ora che Lady Markle è di nuovo incinta.

Ora che è stata annunciata la messa in onda dell’intervista – verità della coppia ospitata dall’amica Oprah Winfrey, Sua Maestà gli dichiara guerra utilizzando le loro stesse armi: la tv.

La Regina Elisabetta apparirà in tv il 7 marzo prossimo poche ore prima che Harry e Meghan riveleranno dettagli scandalosi sulla vita a Buckingham e sulla “Ditta”.

Sua Maestà vuole fare tabula rasa in seguito al divorzio dei Sussex e dare nuova vita al retaggio della Royal Family, sfidando il nipote apertamente.

A dargli man forte ci saranno Carlo e Camilla e William e Kate, sempre più coinvolti in eventi e impegni pubblici perché siano più che pronti a prendere le redini della monarchia quando sarà il momento.

Insieme ai membri senior, anche Sophie di Wessex, l’adorata moglie del Principe Edoardo che contribuirà a svecchiare l’immagine della Corona sottolineando l’importanza di mantenere in salute i rapporti con gli stati del Commonwealth.