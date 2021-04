La figlia di Harry e Meghan arriverà quest’estate e già si parla tanto di lei: alcune scelte potrebbero far infuriare la Royal Family, pronto lo sgarbo?

Harry e Meghan si godono la tranquillità della California, la pace della loro gigantesca villa a Montecito e nuovi remunerativi progetti pronti a partire: intanto, però, pensano all’arrivo della figlia che avverrà in estate anche se ancora non si conosce né il nome né la data presunta del parto.

Harry e Meghan, news sulla figlia: i dettagli

A proposito di parto, Meghan Markle ha tutta l’intenzione di fare ciò che non è riuscita a fare durante la sua prima gravidanza: l’ex attrice avrebbe voluto dare alla luce Archie in casa, ovvero a Frogmore Cottage, tuttavia per motivi di salute, i medici le hanno consigliato di correre in ospedale.

Stavolta, però, Meghan potrebbe riuscirci, seguendo il trend del momento di partorire in casa, come hanno già fatto prima di lei Gigi Hadid, Hilary Duff o la reale Zara Tindall col suo terzo figlio.

A Page six, un insider ha rivelato: “Meghan sta pianificando un parto casalingo, d’altronde la villa dei Sussex in California è un posto fantastico per dare alla luce una bambina”.

La figlia di Harry e Meghan già più ricca dei cugini?

Ma l’aspetto che potrebbe letteralmente far infuriare la Royal Family è che Harry e Meghan avrebbero la possibilità di rompere una volta per tutte con il protocollo reale e accettare tutti i regali che riceveranno.

Già per il royal wedding, la coppia dovette restituire doni al mittente per circa 7 milioni di sterline e anche per Archie si dovettero ‘accontentare’ di regali del valore massimo di 150 sterline per non essere in posizione di obbligo rispetto ai donatori.

Ora che Harry e Meghan non fanno più parte della Royal Family, tanto che sono indipendenti economicamente rispetto a Buckingham Palace, sono legittimati a tenere ogni regalo o donazione che gli venga fatta. Chissà come la prenderanno i cuginetti George, Charlotte e Louis…

Foto: Kikapress