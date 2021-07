Che siano gli Europei 2020 a far riunione William e Harry? Cos’è successo tra i fratelli dopo la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania

Le immagini dei Cambridge allo stadio di Wembley mentre esultavano per la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania agli Europei 2020 hanno fatto il giro del mondo.

William e Harry, resa dei conti o pace in vista? Oggi lo scopriremo

Kate con il blazer rosso di Zara ha dettato legge in fatto di stile, il primogenito dei duchi si è fatto notare per essere cresciuto mentre William si è goduto una partita da buon amante di questo sport.

Quello che in molti non sanno, però, è che la parte migliore della vittoria dei Tre Leoni sui teutonici è avvenuta dopo e ha visto protagonisti lo stesso William e suo fratello Harry. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i due si sarebbero scambiati diversi messaggi in chat in vista del grande memoriale per Lady Diana previsto per oggi, 1° luglio.

L’occasione del disgelo è stato proprio l’ottimo risultato ottenuto dalla squadra inglese a Wembley: gli esperti sono ancora cauti nel parlare di pace fatta, anzi, tuttavia ogni piccolo passo aiuterà – si spera – a far ritrovare l’armonia a William e Harry che si rivedono insieme in pubblico dopo aver preso parte alle celebrazioni funebri per il nonno Filippo.

I duchi a un passo dalla pace? William sta cedendo (forse)

Una autorevole fonte vicina ai duchi ha fatto sapere che, visti gli ultimi episodi, era fortemente in dubbio che i due fratelli avessero mai riacquistato anche soltanto una parvenza del rapporto che avevano prima della Megxit.

Eppure sembra che il primogenito di Carlo e Diana, ancora risentito e amareggiato dalle parole e dalle azioni di Harry, stia pensando di sotterrare l’ascia di guerra per il bene dei tre figli e dei suoi due nipotini con l’augurio che si possa costruire una nuova relazione familiare a distanza.

