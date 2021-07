Harry e William, cos’è andato storto? Il gesto inaspettato del maggiore, scatta la censura

Harry e William di nuovo lontani: il futuro erede al trono fa censurare un passaggio del documentario ‘Harry and William: What Went Wrong?’, il motivo

William censura Harry, la strana coincidenza e il passo falso del futuro Re

Harry e William hanno messo in piedi un teatrino perfetto per l’omaggio alla madre, ma ora tornano a fare i conti con la realtà e le spaccature sembrano essere ancora insanabili.

Il futuro erede al trono ha commesso un passo falso che forse nessuno si aspettava considerato il basso profilo che ha sempre seguito: pare infatti che il duca di Cambridge abbia espressamente chiesto alla emittente privata Itv di censurare un passaggio del documentario ‘Harry and William: What Went Wrong?’

Il motivo è presto detto: William avrebbe chiesto di intervenire pesantemente sulla parte relativa al rumor, circolante nel 2019, secondo cui egli si era detto preoccupato per la salute mentale del fratello minore.

Omid Scobie, giornalista pro Sussex, sostiene infatti che immediatamente dopo il noto documentario sul viaggio in Africa dei Duchi di Sussex nel 2019 il duca di Cambridge avrebbe messo in circolazione la voce sul precario stato di salute mentare di Harry solo per ripicca.

Il filmato – per intenderci – è stata la prima avvisaglia pubblica che qualcosa tra i fratelli si era rotto: in quell’occasione Harry ha confessato i problemi con William e Meghan ha rivelato di sentirsi frustrata perché nessuno a Palazzo le domandava come stava.

Mentre in onda è andata una versione senza alcun accenno al presunto capriccio di William verso il fratello, Scobie ha dichiarato:

“Direi che non è stata una coincidenza che poco dopo la messa in onda, forse addirittura anche il giorno dopo, siano state fatte trapelare da un dipendente di Kensington Palace indiscrezioni che dicevano che William era preoccupato per la salute mentale di suo fratello”.

