Harry e Meghan tornano a Londra: ecco quando succederà e grazie a chi

I duchi di Sussex stanno pianificando di tornare a breve a Londra: dietro la decisione di Harry e Meghan ci sarebbe lo zampino di Kate, ecco perché

Harry e Meghan sono certamente proiettati verso una vita in California con i loro due bambini e mentre la Markle pensa alla Casa Bianca, il Principe stringe accordi con Jill Biden, ma presto potrebbero tornare a Londra.

Leggi anche: >> LA PRIMA FOTO DI LILIBET MOSTRATA AL MONDO, LO SMACCO ALLA REGINA: ECCO LA SECONDOGENITA DI HARRY E MEGHAN

Stando agli ultimi rumors, infatti, Kate Middleton starebbe lavorando dietro le quinte perché avvenga il miracolo che la Regina attende da mesi: sarebbe l’occasione perfetta per far conoscere alla Royal Family l’ultima arrivata, Lili.

Harry e Meghan, il piano segreto di Kate per farli tornare a Londra: ecco quando arriveranno

Leggi anche: >> KATE MIDDLETON INCINTA? ECCO PERCHÈ È SPARITA IN QUESTI GIORNI E DOVE SI TROVAVA: LA BELLA NOTIZIA DOPO LA DEPRESSIONE

Al di là dei punti interrogativi sul battesimo della piccola in casa Windsor, la duchessa di Cambridge sta tentando ogni carta per portare di nuovo a Londra i duchi di Sussex per Natale: il sogno di trascorrere tutti insieme le feste natalizie ricordando il duca di Edimburgo sarebbe il più grande regalo che Sua Maestà potrebbe ricevere.

Per il momento Kate – che Harry ha sempre definito “la sorella maggiore che non ho mai avuto” – è l’unica ad essere riuscita a parlare direttamente con il cognato e avrebbe avuto la fortuna di conoscere Lilibet via Facetime.

Kate consacrata a Regina: l’impresa più difficile con il cognato

Un privilegio che potrebbe dare i suoi frutti e risanare le spaccature interne alla Royal Family.

Leggi anche: >> WILLIAM SFIDA CARLO, È GUERRA PER IL FUTURO DELLA MONARCHIA: COSA STA SUCCEDENDO TRA PADRE E FIGLIO

Kate Middleton ha preso le redini della ‘Ditta’ e si sta dimostrando in grado di fare da collante, di guardare al futuro e di essere accondiscendente quanto basta per il bene superiore della monarchia.

Insomma, anche se ancora non ha la corona in testa, la moglie di William è già pronta!