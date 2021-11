È ufficiale, Charlene di Monaco si ritira dalla vita pubblica: il grave motivo di salute

Le condizioni di salute non permettono alla Principessa di partecipare alla festa nazionale di Montecarlo. Ecco il comunicato ufficiale di Palazzo

Adesso è ufficiale: Charlene di Monaco si ritira dalla vita pubblica e quindi non prenderà parte alla festa nazionale di Montecarlo. Questa volta non c’entrano niente indiscrezioni, voci di corridoio e rumor di palazzo. È un comunicato ufficiale pubblicato sui social a parlare per la Principessa.

Leggi anche: >> CHARLENE E ALBERTO, LA GRANDE BUGIA DELLE FOTO INSIEME DOPO IL RITORNO DELLA PRINCIPESSA: IL DETTAGLIO INCREDIBILE

Il ritiro di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco a causa del suo precario stato di salute non parteciperà ai festeggiamenti del 19 novembre, l’appuntamento più importante per il Principato. Sempre per questa ragione non ha potuto essere accanto ad Alberto nel suo viaggio a Dubai il 13 e il 14 novembre.

“Le loro Altezze Serenissime hanno deciso di comune accordo che si rende necessario un periodo di calma e riposo per permettere alla Principessa Charlene di ristabilirsi completamente. Le cure dell’ultimo mese sono state molto stancanti” recita il comunicato.

Le condizioni di salute della Principessa

All’orizzonte per Charlene di Monaco ci sono settimane di obbligata tranquillità per riprendersi dalla grave infezione contro cui sta combattendo dallo scorso maggio e che per mesi l’ha bloccata in Sudafrica, dove si trovava quando si è sentita male.

A dispetto delle indiscrezioni lanciate dalla cognata dei Principi, Chantell Wittstock, che parlava di un ritiro di Charlene in un appartamento poco lontano dal Palazzo, il comunicato precisa quanto segue: “Per garantire l’assoluta tranquillità necessaria per migliorare il suo stato di salute, il luogo in cui la Principessa trascorrerà la convalescenza, resterà strettamente confidenziale“.

Charlene di Monaco e le voci della crisi con Alberto

Visto che la situazione è già delicata per i suddetti motivi di salute, il Palazzo chiede di evitare voci sulla situazione coniugale dei Principi. “Durante questo periodo di transizione, i Principi domandano rispetto per la loro vita privata e per la loro situazione familiare”.

In tempi brevi ai sudditi verrà comunque fatto sapere come sta la Principessa: “Le informazioni sul ristabilimento delle condizioni di salute della Principessa saranno comunicate nelle prossime settimane e prima delle Feste di Natale”, si fa sapere.

Foto: Kikapress