L’intelligenza artificiale ha provato a prevedere il futuro del Principe Harry e di Meghan Markle: scopri cosa è venuto fuori.

Sul principe Harry e su Meghan Markle si affollano da sempre numerose teorie, specie da quando hanno lasciato la royal family per trasferirsi in America, ma ce n’è una che in queste ore sta facendo piuttosto discutere, in quanto si tratta di una sorprendente previsione realizzata dall’Intelligenza Artificiale. Un chatbot ha infatti provato a prevedere cosa riserva il futuro ai Sussex, svelando alcuni dettagli sulla coppia che a molti appassionati sembrano estremamente accurati. Ma cosa avrà mai previsto? Cosa succederà nei prossimi mesi o anni ad una delle coppie più discusse del gossip internazionale? Prevedere il futuro non è certo un’impresa facile, ma possiamo affermare che l’AI ci ha provato… Non ci resta che andare a vedere che cosa ne è venuto fuori!

L’intelligenza artificiale prevede il futuro di Harry e Meghan: cosa è venuto fuori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alcuni fan dei Sussex hanno provato a interrogare l’intelligenza artificiale – e in particolare ChatGPT – chiedendo di prevedere il futuro del principe Harry e di Meghan Markle.

Ne sono venute fuori diverse previsioni, alcune delle quali estremamente scontate. Il chatbot ha rivelato che Harry continuerà nei suoi sforzi filantropici, mentre Meghan proverà a proseguire la sua strada nell’industria dell’intrattenimento, magari come produttrice.

Poi, però, l’AI prevede che la Markle potrebbe svoltare verso una carriera da influencer vera e propria.

Forse, però, il dettaglio più interessante è quello dice che la coppia potrebbe scegliere di espandere la propria famiglia attraverso l’adozione o l’affidamento. Di una cosa, però, ChatGPT è certa: “il loro impegno reciproco e per i loro figli è probabile che rimanga forte”.

Il principe Harry rompe il silenzio sull’incontro con re Carlo: la decisione è stata finalmente presa

Harry è attualmente nel Regno Unito, tanto che si vocifera da tempo di un possibile nuovo incontro con il padre, Re Carlo. Tuttavia, la questione sembra completamente esclusa.

Un portavoce della Corona ha infatti fatto sapere che “Purtroppo non sarà possibile a causa del programma completo di Sua Maestà“.

Insomma, porte chiuse da parte di Buckingham Palace?

Photo Credits: Shutterstock