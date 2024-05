Il principe William farà qualcosa per la prima volta dopo l’annuncio del cancro di Kate Middleton: cosa succederà nei prossimi giorni?

Dopo la diagnosi di cancro di Kate Middleton, il principe William si è preso una pausa dagli impegni reali per dedicarsi alla sua famiglia e solo recentemente ha ricominciato a ricomparire in pubblico. Tuttavia, da Oltremanica hanno cominciato a rifluire alcune notizie su una piena ripresa dei doveri di corte per l’erede al trono e primogenito di Re Carlo III. Stando a quanto trapela dai tabloid, possiamo affermare che per la prima volta dopo la scoperta della malattia della moglie, William si assenterà da casa per un periodo di tempo piuttosto lungo, al fine di recarsi in alcune zone un po’ più remote del Regno. Si tratta di un indizio del fatto che la principessa Kate è in via di guarigione? Oppure ci sono altri motivi dietro questa decisione da parte di William? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Leggi anche: — Kate Middleton, sai perchè ritocca da sola le fotografie scattate? La curiosità che forse non conosci

Cosa farà il principe William per la prima volta dopo la notizia del cancro di Kate Middleton?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Corona ha annunciato che il principe William partirà questo giovedì per un viaggio in Cornovaglia e nelle Isole Scilly, il suo primo lungo viaggio dopo l’annuncio del cancro di cui è affetta la moglie, Kate Middleton.

Si tratta appunto del primo viaggio lontano da casa, dall’altra parte del Paese, con tanto di pernottamento fuori, distante dalla famiglia.

Secondo i tabloid d’Oltremanica, è del tutto inedito il fatto che William stia via così lontano e per così tanto tempo, dato che finora ha preferito rimanere al fianco della moglie e dei figli.

Questo cambio d’impostazione, quindi, potrebbe essere il segno che Kate Middleton è in via di guarigione e che i trattamenti per la malattia stanno avendo ottimi risultati.

In mancanza di ulteriori notizie ufficiali a riguardo, l’agenda del marito sembra essere un ottimo indicatore…

Photo Credits: Kikapress