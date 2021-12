Cosa regalare alla Regina (e al resto della Royal Family): i doni più assurdi

Mentre la Regina annulla il pranzo di Natale a Windsor, scopriamo cos’ha regalato e ricevuto insieme al resto della Royal Family: i regali più imbarazzanti

La Regina Elisabetta ha ufficializzato l’annullamento del pranzo di Natale previsto per il prossimo 21 dicembre presso il Castello di Windsor con circa 50 membri della Royal Family per precauzione rispetto ai nuovi contagi da Omincron.

Sperando comunque che possa trascorrere il 24 e il 25 a Sandringham insieme ai membri più cari della sua famiglia, scopriamo cosa hanno ricevuto e regalato nel corso degli anni: alcuni doni sono a dir poco imbarazzanti ma la regola da rispettare per tutti è che siano economici e irriverenti.

Regali di Natale alla Regina e non solo: economici e osé

Lady Diana commise un errore che le costò caro agli inizi del suo matrimonio con Carlo quando per le feste di Natale si presentò con maglioni di cashmere per tutti: troppo costosi e decisamente troppo seri.

Meghan Markle invece ha ricevuto l’aiuto di Harry e non ha sfigurato quando per il suo primo Natale a Sandringham ha regalato al futuro cognato William un cucchiaio da colazione che riportava la scritta ‘Cereal Killer’ che in inglese si pronuncia come ‘serial killer’.

Ancor più irriverente Harry con la Regina quando regalò alla nonna Elisabetta II una cuffia per doccia con la scritta ‘Ain’t life a bitch?’ (e immaginiamo non ci sia bisogno di alcuna traduzione).

Anche Kate Middleton, sempre curata, perfetta e sobria, ha abbracciato a pieno questa triviale tradizione natalizia della Royal Family. Quando Harry era ancora lo scapolo d’oro, gli regalò un “kit da giardinaggio per coltivare in casa la tua prossima fidanzata”.

Natale, cosa si regalano nella Royal Family? Tavolette del water e cuffie per la doccia

Toppato, invece, il barattolo di conserva fatto in casa per la Regina nel 2020, ma Sua Maestà ha graziato la duchessa di Cambridge!

Tra i doni meno comuni e più azzardati che la Sovrana ha ricevuto in tutta la sua vita anche un paio di guanti da cucina, di quelli per lavare i piatti: l’allora Prima Ministra Margareth Tatcher si permise di ‘sfidarla’ sulle faccende casalinghe dopo che le due si erano ritrovate a chiacchierare in cucina a Balmoral e la Lady di ferro vide sua Maestà lavare i piatti a mani nude…

Decisamente più imbarazzanti, però alcune sorprese per il Principe Carlo: la sorella Anna gli regalò una tavoletta del water in cuoio bianco, ci domandiamo se l’abbia mai usata!

