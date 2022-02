Charlene di Monaco, brutta notizia sulle sue condizioni: come sta

Charlene di Monaco continua ad essere ricoverata in Svizzera, la brutta notizia sulle sue condizioni e dimissioni

Il Principato di Monaco inizia ad essere stanco di aspettare ancora il ritorno di Charlene: le sue condizioni sono ritenute ancora delicate, tanto che le dimissioni si allontanano.

Charlene di Monaco ricoverata ad oltranza: il motivo

La principessa resta dunque ricoverata in clinica ad oltranza, dopo aver fatto sperare i sudditi di essere presente ai festeggiamenti di Santa Devota. La delusione di non vederla si è mischiata alla tenerezza suscitata da Jacques e Gabriella che si abbracciavano, da soli, in un mondo di grandi.

Su Express, il giornalista Britanni Barger ha fatto sapere che non c’è ancora una data sicura perché la 43enne possa uscire. Dietro questa mancanza di certezza, la convinzione che l’ex nuotatrice sia ancora fortemente debilitata.

Alberto colpevole del malessere della moglie? L’ipotesi

Barger è stato il primo ad aver dato la notizia dei molteplici interventi chirurgici della Principessa durante il suo soggiorno in Sudafrica a causa della grave infezione contratta a naso, gola e orecchie. La fonte è dunque affidabile e sapere che Charlene di Monaco dovrà restare lontana dalla Rocca a oltranza non aiuta né i figli né i sudditi.

Potrebbe essere “colpa” del marito Alberto, di cui pare oramai non avere grande fiducia: escluso il divorzio, la coppia farebbe ancor più fatica a trovare una certa sintonia e ciò indebolirebbe maggiormente la Principessa.

Charlene, cosa farà quando tornerà a casa: la decisione sulle cognate

L’esperto si dice certo, tuttavia, che una volta tornata Charlene si riapproprierà del suo ruolo di guida, delle sue responsabilità e dei suoi doveri: non avrebbe infatti la minima intenzione di lasciare alle cognate Caroline e Stephanie ulteriore spazio.

