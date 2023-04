Scopri perché evitare di mangiare carne potrebbe non essere abbastanza per fare la tua parte per l’ambiente. Leggi questo articolo per scoprire quale frutta potrebbe essere dannosa per l’ambiente e come fare scelte alimentari sostenibili

L’alimentazione sostenibile è diventata un tema sempre più rilevante in questi ultimi anni, poiché siamo sempre più consapevoli del fatto che le nostre scelte alimentari possono avere un impatto concreto sul pianeta.

Circa un quarto delle emissioni mondiali di gas serra deriva dalla produzione del cibo e quindi è importante agire consapevolmente evitando gli sprechi alimentari in cucina e scegliendo di acquistare prodotti da filiere attente alla gestione di terreni e risorse, a pratiche agricole sostenibili, ma anche al trasporto e all’imballaggio dei prodotti.

Alimentarsi in modo sostenibile non significa soltanto scegliere prodotti con packaging ecologici o prodotti in Italia. È necessario prendere in considerazione anche gli aspetti sociali ed economici, la tutela del lavoro degli agricoltori e degli allevatori, le politiche di sostegno a livello europeo e il benessere degli animali.

Alcuni semplici accorgimenti possono aiutare a contribuire alla salute del pianeta, come consumare meno carne e latticini, preferire prodotti di stagione e provenienti da filiere corte, ridurre gli sprechi e scegliere prodotti biologici e a chilometro zero.

Spesa sostenibile? Occhio alla frutta

Oltre alla carne e ai latticini, anche la scelta della frutta può avere un impatto sull’ambiente. Infatti, spesso la frutta esotica che viene importata da paesi lontani richiede grandi quantità di energia per il trasporto e la conservazione, oltre a una grande quantità di acqua per la coltivazione.

Inoltre, le coltivazioni di frutta esotica possono essere soggette a pratiche agricole insostenibili come l’abbattimento delle foreste tropicali e l’uso di pesticidi nocivi per la salute umana e l’ambiente.

Per questo motivo, sarebbe meglio privilegiare la scelta di frutta di stagione e proveniente da coltivazioni locali e sostenibili. In questo modo si potranno sostenere anche i piccoli produttori locali e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale del nostro consumo di frutta.

