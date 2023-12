Per la conduttrice si avvicina un momento molto importante e i fan attendono con ansia di sapere quando e come tornerà in televisione

Con il mese di dicembre, termina il contratto che per anni ha legato il volto di Barbara D’Urso a Mediaset.

Il 2023 per la conduttrice è stato un anno particolare, in cui non è riuscita a dire addio al suo pubblico dopo i tanti anni trascorsi a condurre Pomeriggio 5. È stata poi impegnata in teatro con lo spettacolo “Taxi a due piazze” e ora si vocifera sul suo ritorno in TV.

Secondo alcune indiscrezioni, c’è la possibilità di un nuovo programma su TV8, un format più generalista e in linea con il suo stile. Dopo questo periodo di pausa, lo studio a Londra e il tempo trascorso con la famiglia, sembra che Barbara sia destinata a riempire il vuoto pomeridiano su TV8 con gossip, notizie e dibattiti, tanto attesi dai fan che invocano sui social il suo ritorno.

Su x, infatti, è spuntato un video in cui si vede la conduttrice circondata da un gruppo di fan che sgomita per salutarla e per farsi un selfie con lei.

“Pomeriggio 5 senza te non ha senso, non lo vediamo più. Sei unica, ci manchi, quando ti vediamo in tv?” le hanno chiesto alcuni fan. Barbara ha sorriso e si è dimostrata disponibile con tutti, ringraziando. La fine dell’anno potrebbe portare con sé i primi indizi sul futuro della conduttrice.

È stata un’ex valletta di Sanremo, ora raccoglie le olive: ecco che fine ha fatto Cannelle

Helena Viranin, conosciuta come Cannelle, è stata una famosa modella e valletta al Festival di Sanremo nel 1994. Oggi, a 60 anni, ha abbandonato il mondo dello spettacolo per una vita tranquilla in Liguria, dedicandosi all’agricoltura. Ha avviato un’azienda agricola, coltivando olive e producendo olio, allontanandosi dai riflettori e dai fasti della sua vita passata da star.

In un’intervista, ha espresso sentimenti contrastanti riguardo al suo passato nel mondo dello spettacolo. Nonostante la nostalgia, ha ammesso che la sua decisione di dire no a molte opportunità potrebbe aver influenzato il suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, si è detta più felice ora e senza rimpianti.

La sua vita oggi è molto diversa rispetto al passato glamour sul palcoscenico dell’Ariston, ma sembra aver trovato la serenità nell’agricoltura e in una vita semplice lontano dai riflettori.

Foto: Kikapress