Joe Biden fermato dalla moglie mentre stava per baciare un’altra donna per sbaglio durante un evento pubblico? Ecco cosa è successo

In un recente evento pubblico, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato protagonista di una situazione imbarazzante che ha rapidamente fatto il giro del web. Durante un ricevimento alla Casa Bianca, Biden è stato avvistato mentre sembrava avvicinarsi per baciare un’altra donna, apparentemente credendo che fosse sua moglie, Jill Biden. Tuttavia, Jill è intervenuta prontamente per evitare il bacio, creando un momento di imbarazzo ma anche di sollievo per la situazione evitata.

L’incidente imbarazzante

Il video dell’incidente è stato condiviso su diverse piattaforme social, compreso X (Twitter), dove è stato ritwittato da numerosi utenti, tra cui @dom_lucre, che ha scritto: “Joe Biden was spotted about to kiss another woman he appeared to have thought was his wife until Jill Biden stopped him”​. Il video mostra chiaramente il presidente avvicinarsi troppo a una donna che non è sua moglie, e Jill Biden che interviene rapidamente per correggere l’errore del marito.

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la salute mentale del presidente, suggerendo che l’incidente potrebbe essere indicativo di una possibile confusione o disorientamento. Altri hanno invece trovato la situazione comica, sottolineando come questi momenti umani possano accadere a chiunque, anche ai leader mondiali.

Le prossime elezioni USA

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio in cui la candidatura di Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti è messa in discussione da vari settori. Molti critici e osservatori politici hanno espresso dubbi sulla sua capacità di affrontare un secondo mandato a causa di una serie di episodi in cui il presidente non sembra essere pienamente cosciente e pronto per la carica. Questi dubbi sono alimentati da incidenti come quello recente, che sollevano interrogativi sulla sua lucidità e prontezza mentale per gestire le complesse sfide che il ruolo presidenziale comporta.

