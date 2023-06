Lo spettacolo della natura sta per andare in scena a Castelluccio di Norcia: ecco come ammirare la fioritura in modo sostenibile

La fioritura dei Piani di Castelluccio di Norcia è uno spettacolo unico che richiama molti visitatori. Per preservare l’ambiente e favorire la sostenibilità, è stato stabilito un piano di accesso per il 2023.

Durante le quattro domeniche della fioritura (25 giugno e 2, 9, 16 luglio), sarà vietato l’accesso in auto e camper. Saranno consentiti mezzi a due ruote, bus turistici e autovetture con autorizzazione. L’accesso da Norcia sarà chiuso, mentre gli altri due ingressi (Castelsantangelo sul Nera e Arquata del Tronto) saranno aperti solo per il transito senza sosta.

Per visitare Castelluccio con auto o camper nelle domeniche indicate, sarà necessario parcheggiare nei parcheggi di prossimità e raggiungere la località tramite servizio navette. È possibile anche raggiungere Castelluccio a piedi, in bicicletta o e-bike.

Nei sabati, come quello del 24 giugno, sarà consentito il transito libero per tutti i mezzi, con parcheggi di prossimità e servizio navette. La modalità per gli altri sabati verrà stabilita in base alle situazioni riscontrate.

Per usufruire del servizio parcheggi e navette, è necessario prenotare tramite il portale Parchi Aperti. Sarà possibile anche acquistare biglietti last minute sul posto o tramite il portale. Partecipando alla fioritura di Castelluccio nel rispetto della mobilità sostenibile, contribuiamo a preservare questo tesoro naturale per le future generazioni.

Foto: Shutterstock