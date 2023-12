Un nuovo figlio d’arte all’orizzonte? Andrea D’Alessio, oggi tredicenne, fa una battuta sui social sul padre famoso…

Si chiama Andrea, oggi ha 13 anni ed è attivo sui social come tutti i ragazzini della sua età con profili personali su Instagram e TikTok. Segni particolari? È il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto con Anna Tatangelo.

Leggi anche:– La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio lancia una frecciatina per Anna Tatangelo: la stories velenosa pubblicata sui social

Il ragazzino, durante una live sui social, ha fatto una battuta scherzosa sul padre nel rispondere a un complimento ricevuto da un utente: “‘Sei bello come tuo papà Gigi D’Alessio’… Forse non è proprio un complimento. Ma se mi dici che sono bello come mia mamma allora sì”, ha scherzato.

Andrea vive con la madre Anna con la quale ha un legame affettuoso che si evince dalle loro apparizioni su Instagram, in cui condividono momenti quotidiani come fare la spesa, andare a scuola e cenare fuori.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo oggi

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno condiviso una lunga relazione che è perdurata dal 2006 al 2020, con la separazione avvenuta poco prima dell’inizio della pandemia.

Dopo la fine della loro storia d’amore, Gigi D’Alessio ha trovato una nuova compagna, Denise Rosy Esposito, una ragazza napoletana ventisei anni più giovane dell’artista, che nel 2022 ha reso il cantante nuovamente padre. Il loro incontro è avvenuto a Capri nel giugno del 2020 durante uno dei concerti del cantante.

Anna Tatangelo è invece fidanzata con Mattia Narducci, modello classe 1997 richiestissimo dai brand di moda.

Foto: Kikapress