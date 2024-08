Gerardina Trovato racconta il rapporto con Laura Pausini, nato durante Sanremo e ravvivato da una dolce email

Gerardina Trovato ha recentemente parlato del suo rapporto con Laura Pausini in un’intervista, rivelando dettagli inediti sul loro legame nato durante la partecipazione al Festival di Sanremo negli anni ‘90.

LEGGI ANCHE:– Gerardina Trovato e quel cantante che ha chiuso tutte le comunicazioni con lei. C’entra una canzone famosa. Di chi si tratta

Gerardina Trovato e Laura Pausini

Le due artiste si sono conosciute nel 1993, gareggiando insieme nella categoria Nuove Proposte, e sebbene abbiano seguito carriere separate, c’è sempre stato rispetto reciproco.

Trovato ha ritrovato una vecchia email di Pausini, in cui la cantante la descriveva come “una persona dolcissima”, dimostrando un affetto sincero nonostante i pochi contatti nel tempo. Gerardina ha manifestato il desiderio di scrivere una canzone per lei, ammirando la sua carriera e il suo spirito.

Il ritorno di Gerardina Trovato

Negli ultimi tempi, Gerardina Trovato ha parlato apertamente delle difficoltà personali e professionali che ha affrontato, inclusi problemi economici e di salute mentale. La cantante ha dichiarato di essersi sentita abbandonata dall’industria musicale e di aver vissuto momenti di isolamento. Tuttavia, di recente è tornata sul palco con alcuni concerti avvenuti in Sicilia, esaudendo il suo desiderio di tornare a fare musica.

Foto: Kikapress