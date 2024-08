Gerardina Trovato torna alla popolarità e svela un dettaglio spinoso su Andrea Bocelli: cosa ha rivelato sul celebre collega.

Nella musica si parla spesso di note arrabbiate ma, quello che in molti non si aspettavano, era il ritorno in pompa magna di Gerardina Trovato che, grazie a Tik Tok, è tornata a farsi vedere dal pubblico, ottenendo milioni di views e una ritrovata popolarità che ha spinto i suoi pezzi più famosi sulle più celebri piattaforme di streaming: fin qui tutto regolare fino a quando non è venuto fuori il nome di Andrea Bocelli. Ed è proprio a questo punto che è possibile parlare di “note arrabbiate”, dato che in una nuova la cantante non le ha mandate certo a dire al celebre collega. Ma cosa sarà andata storta tra i due che tanti anni fa collaboravano tantissimo? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Gerardina Trovato contro Andrea Bocelli: cosa ha detto in un’intervista

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tornata ad un’inaspettata popolarità grazie a TikTok, dove ha fatto un appello ai fan con un drammatico “Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza“, Gerardina Trovato ha concesso un’intervista a Libera la Musica, dove ha parlato di Andrea Bocelli, con il quale ai tempi ha inciso “Vivere“.

Ha parlato dell’inizio di carriera del tenore: “Andrea faceva il supporter nei miei teatri. Nel 1994 lui era tra le voci nuove a Sanremo, io tra i big. Ho cominciato la mia tournée teatrale e lui era il mio supporter, me lo sono portato con la manina, facendo risparmiare a Caterina (Caselli, ndr) pure l’assistente, perché ovviamente ci mettevano nelle camere comunicanti. Di notte se doveva andare in bagno chiamava me. Però devo dire che nell’altra mano, quando andavamo in giro, gli mettevo tutti i miei bagagli, questo lo devo dire. Io lo portavo in giro ma lui ricambiava portando in giro inconsapevolmente tutti i miei bagagli! Pensa, per il peso camminava sbilenco, pendeva tutto d’un lato!”.

Poi racconta: “Con Andrea i rapporti col tempo si sono incrinati, adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono, ci sono rimasta molto male“.

E, anzi, ha lanciato anche una frecciatina: “Andrea in ‘Vivere’ fa solo l’interprete. ‘Vivere’ ce lo siamo inventati in sala d’incisione: il brano non nasce come duetto, il produttore ha pensato di mettere una voce e la scelta è caduta su Andrea, così è nato il duetto. Poi, dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un’icona, ha pensato bene di non rispondermi più al telefono. Ovviamente a Hollywood ha cantato ‘Vivere’, portando con sé la Pausini“.

Renato Zero sempre vicino: cosa ha rivelato la cantante

Tutto diverso invece per quanto riguarda Renato Zero, con il quale ha inciso “E già“.

“Con Renato, invece, siamo rimasti molto uniti. Ogni volta che sono a Roma, vado sempre a casa sua“, ha rivelato.

Photo Credits: Kikapress