Kamala Harris sarà la candidata democratica alla Casa Bianca al posto di Joe Biden: i Simpson avevano previsto tutto vent’anni fa?

Kamala Harris è la nuova candidata del Partito Democratico americano nella corsa alla Casa Bianca del prossimo novembre, nella quale sfiderà il candidato democratico ed ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il motivo risiede nel ritiro di Joe Biden, che ha favorito così la sua ex presidente che potrebbe diventare la prima donna della storia ad assumere la carica più importante del mondo occidentale. Ma se fin qui è “storia” conosciuta e assolutamente recente, in molti hanno notato che ben vent’anni fa a prevedere una cosa del genere era stato uno dei più longevi prodotti della televisione americana: I Simpson, nei quali in qualche modo si faceva riferimento proprio alla staffetta tra Joe Biden e Kamala Harris. Ma cosa dissero Homer e famiglia? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Ritiro Joe Biden: i Simpson avevano previsto il passaggio di consegne con Kamala Harris?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca in favore di Kamala Harris è stato in qualche modo “predetto” da I Simpson.

Dopo la conferma di domenica sera, in molti hanno notato delle somiglianze con il 17° episodio dell’undicesima stagione della serie di Matte Groening, intitolata Bart al futuro.

Il plot della puntata è molto simile: Lisa è Presidente degli Stati Uniti, mentre Bart è un “parassita” che vive a scrocco della sorella alla Casa Bianca. Ma, a essere inquietante, è il fatto che Lisa indossa un vestito del tutto simile a quello indossato da Kamala Harris ai tempi del giuramento da vicepresidente, quattro anni fa. Inquietante perché l’episodio è stato trasmesso nel 2000! Vent’anni prima!

Il suo blazer viola e la sua collana di perle ormai sono nella storia… così come vi sono immortalate quelle di Lisa Simpson… Visto il cartone animato, dunque, ci immaginiamo la previsione: la prossima Presidente degli Stati Uniti sarà Kamala Harris?

Photo Credits: Shutterstock