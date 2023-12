Chi l’ha visto: si parla della scomparsa di Laura La Divina ma, mentre su Rai Tre va in onda il programma della Sciarelli, succede qualcos’altro.

A Chi l’ha visto si è parlato della scomparsa di Laura La Divina, youtuber transgender tornata popolare negli ultimi anni grazie alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che è comparsa proprio a Chi l’ha visto dopo averne denunciato la sparizione. Fin qui la storia è piuttosto nota, ma è quello che è successo in diretta durante la messa in onda del programma di Rai Tre che sta facendo discutere.

Chi l’ha visto: la scomparsa di Laura La Divina e quello che è successo durante l’appello di Federica Sciarelli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha parlato della scomparsa di Laura La Divina.

“Ci stanno arrivando molte chiamate da Napoli per la scomparsa di una ragazza molto conosciuta come Laura La Divina – ha detto – Che cosa è successo? Ci dicono che si è allontanata prima delle cinque del pomeriggio e che nessuno l’ha più vista. Ci hanno anche detto che in questo periodo sta attraversando un momento di fragilità e quindi i suoi cari sono molto preoccupati. Parliamo di una nota tiktoker quindi ci stanno contattando in molti. Se avete notizie potete contattarci“.

Nel frattempo, mentre Rita De Crescenzo seguiva Chi l'ha visto era in diretta social con il giornalista Pino Grazioli, partito alla ricerca di Laura La Divina.

Rita De Crescenzo disperata per Laura La Divina: ‘aiutateci’. Cosa ha detto nella diretta social tra le lacrime

La tiktoker Rita De Crescenzo, che ha accolto Laura La Divina in casa sua, è stata la persona che ha lanciato l’allarme per prima, denunciando la scomparsa della donna.

Ieri sera alle 21.00 il suo nuovo appello tra le lacrime in diretta social: “Lei non risponde e nessuna la trova. Sono le nove e non ci sono notizie. Non è arrivata a casa e non è normale. Siamo tutti in pensiero perché il cellulare continua ad essere spento. Mi hanno detto che l’ultima volta che l’hanno vista era vicino alla stazione. Poi da lì il nulla. Mi dicono che era con un ragazzo. Io la tengo in casa mia da cinque anni e ho una grande responsabilità nei suoi confronti. Mi dicevano di attendere prima di fare appelli o di contattare le forze dell’ordine, ma lei non si è mai comportata così. Perché è sparita senza portare nulla. Forse questi ragazzi l’hanno presa e caricata nella macchina e chissà dov’è. Madonna ragazzi, io vado dai Carabinieri adesso. Scusatemi se piango, sono qui con voi in diretta per chiedervi aiuto. Ho paura che le sia accaduto qualcosa”.

