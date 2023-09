Soffiatori di foglie a motore: la decisione di Monaco per proteggere l’ambiente

L’estate sta giungendo al termine, e con l’avvicinarsi dell’autunno è importante prepararsi alle conseguenze tipiche di questa stagione. Una di queste è la caduta delle foglie dagli alberi, che trasforma le strade cittadine in pittoreschi tappeti autunnali. In risposta a questa sfida, Monaco di Baviera ha adottato un approccio ecologico per affrontare il futuro in modo sostenibile.

La città ha preso una decisione significativa: vietare l’uso dei soffiatori di foglie a motore a benzina e diesel, promuovendo invece l’uso di quelli elettrici, una norma estesa anche alle aziende di manutenzione del verde. Questa iniziativa mira a ridurre le emissioni acustiche e l’inquinamento atmosferico, contribuendo a rendere Monaco un luogo più vivibile.

La città vuole essere un esempio positivo nella lotta contro l’inquinamento, ma sorge la domanda se sia davvero necessario rimuovere le foglie. Alcuni tedeschi sostengono infatti che lasciarle cadere nel proprio giardino possa proteggere il terreno dal freddo invernale, fungendo da naturale isolante.

Foto: Shuttertock