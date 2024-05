Chiara Ferragni: durante la festa del suo compleanno intervengono i vigili? Andiamo a scoprire cosa è successo alla celebre influencer.

Ieri, 7 maggio 2024, Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni: il suo è stato il compleanno forse più difficile da quando l’influencer è sulle scene ma a rovinarlo sembrano essere arrivati anche i vigili! Proprio così: non soltanto le conseguenze del pandoro gate e quelle della separazione da Fedez, la “legge” sembra essersi messa ancora una volta sulla strada della Divina, stavolta però in una maniera del tutto inedita rispetto a quanto potremmo pensare. Ma cosa è successo di preciso? Per quale motivo i vigili sono dovuti intervenire durante i festeggiamenti del compleanno di Chiara Ferragni? È stata lei a combinare qualcosa? Oppure si è trattato di un grosso equivoco? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo, dato che le voci a riguardo circolano un po’ disordinate…

Chiara Ferragni: i vigili le rovinano il compleanno?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 37-esimo compleanno in modo un po’ diverso rispetto a quanto siamo abituati. La celebre imprenditrice digitale, che ha cominciato a celebrare questo giorno in anticipo negli Stati Uniti con i suoi amici storici, ha pubblicato sui social anche una foto di rito insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria.

Ma non è tutto. Sembra che sotto casa sua siano comparse delle camionette pubblicitarie con tanto di manifesti di supporto dei fan e scritte come “Chiara siamo tutti con te” insieme agli auguri. A rivelare un dettaglio, però, è stata Deianira Marzano: quei mezzi comparsi durante il compleanno di Chiara Ferragni sarebbero stati multati dai vigili di Milano.

Qualcuno ha commentato ironicamente su X, scrivendo “Raccontami di un’operazione di marketing fatta male“, ma è la stessa Chiara a parlare in un video comparso su Tik Tok.

“Oggi è il mio compleanno e qualcuno, non so chi, ha fatto questi cartelloni davanti a casa mia. Quindi volevo ringraziarli perché siete dei tesori e mi hanno fatto immenso piacere“, ha detto. Nessun riferimento ai vigili né alle multe… quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress