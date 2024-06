Le meraviglie floreali in estate non saranno solo a Norcia. Ecco dove si potrà ammirare un’altra magnifica fioritura e come arrivarci.

Sta per arrivare un estate uno spettacolo naturale sui Monti Sibillini, ovvero ai Piani di Ragnolo, dove le orchidee selvatiche fioriscono in tutta la loro magnificenza.

Ecco la fioritura di Ragnolo e come arrivarci

Questo tipo di fioritura si presenta naturalmente dalla fine di maggio alla metà di giugno. Tra l’altro, viene anche considerata un’ottima alternativa alla fioritura di Castelluccio di Norcia, data l’esperienza meravigliosa.

I Piani di Ragnolo, che si trovano sull’altopiano sopra Sarnano in provincia di Macerata, diventano un vero e proprio tappeto di fiori come orchidee selvatiche, genziane, ranuncoli, papaveri, violette, narcisi e asfodeli.

Ammirare questa fioritura soddisfa anche l’olfatto, grazie ai profumi freschi e irresistibili delle erbe di montagna e grazie ai colori che contribuiscono a creare un’atmosfera magica.

Passeggiare lungo questi prati fioriti non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per l’olfatto, grazie ai profumi freschi e inebrianti delle erbe di montagna che permeano l’aria.

Per giungere ai Piani di Ragnolo, il punto migliore da attraversare è il valico di Santa Maria Maddalena, vicino agli impianti di risalita. Una volta lì, si segue la strada provinciale 5 verso Acquacanina. Solo a quel punto si apriranno splendidi panorami dove darà anche possibile parcheggiare, per poi procedere a piedi.

E voi, siete curiosi di andarci?