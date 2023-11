Pier Luigi Bersani interviene con una battuta dopo il post di Giorgia Meloni contro Lilli Gruber: cosa ha detto sullo ‘zio prete’.

Ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, Pier Luigi Bersani è tornato sull’attacco di Giorgia Meloni a Lilli Gruber, dopo che la giornalista aveva accusato il presidente del Consiglio di avere una visione patriarcale della società. L’ex segretario del Partito Democratico ha fatto una battuta che riesce a dare perfettamente l’idea del suo messaggio, riuscendo anche a strappare un sorriso in un discorso tanto serio. Ma cosa avrà mai detto Bersani?

Giorgia Meloni: l’attacco di Lilli Gruber e la risposta su Facebook

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giorgia Meloni aveva attaccato Lilli Gruber su Facebook, dopo che questa a sua volta l’aveva accusata di avere una visione patriarcale della società.

“Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo – ha detto la premier – Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di ‘cultura patriarcale’ della mia famiglia. Davvero senza parole“.

Nella foto compaiono quattro generazioni della famiglia: la mamma e la nonna, oltre alla premier stessa e a una bambina, probabilmente una nipotina di Meloni.

La risposta a Giorgia Meloni da parte di Pier Luigi Bersani: “No, ho uno zio prete”

La risposta è arrivata da Pier Luigi Bersani, ospite a Di Martedì del 21 novembre: “Se dico alla presidente del Consiglio che ho il sospetto che abbia una visione patriarcale, mi risponde: ‘No sono una donna, mia mamma è una donna, mia nonna è una donna, mia zia è una donna e mi faccio la foto‘. È come se a me dicessero: ‘Sei comunista’. E io rispondo: ‘No, ho uno zio prete‘. Non accettano le critiche, hanno la pelle sottile. Se non accetti le critiche non fare quel mestiere lì“.

Le battute e le metafore di Bersani, pur in un contesto tanto terribile come quello del dibattito sulla violenza contro le donne, riescono sempre a strappare un sorriso…

