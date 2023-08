Un incendio a bordo di una nave cargo sta preoccupando gli esperti per il potenziale disastro ambientale

Una nave carica di oltre 3.700 veicoli, inclusi alcuni elettrici, ha preso fuoco e continua a bruciare al largo delle coste olandesi. Le squadre di soccorso sono impegnate a evitare che l’imbarcazione affondi, minacciando di riversare petrolio nelle acque circostanti e causando un disastro ambientale di proporzioni catastrofiche.

L’obiettivo delle autorità è spostare temporaneamente la nave verso un punto più sicuro per prevenire lo sversamento di petrolio. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono oggetto di un’indagine. Si ipotizza che il rogo possa essere partito da una batteria di un’auto elettrica. L’area interessata dallo scontro è una zona marina protetta Patrimonio Unesco e abitata da oltre 10.000 specie marine.

Le operazioni di soccorso sono state inizialmente ostacolate dalle alte temperature, ma le squadre di salvataggio sono riuscite a raggiungere la nave per avviare l’operazione di spostamento. L’incidente rappresenta una grave minaccia per l’ambiente e richiede ogni sforzo per contenere la situazione e proteggere la preziosa biodiversità marina.

Foto: Kikapress