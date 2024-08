Scopri la verità dietro la fine della storia tra Paola Barale e Raz Degan: un tradimento con un’attrice ha portato alla rottura definitiva

Paola Barale e Raz Degan sono stati protagonisti di una delle storie d’amore più discusse nel panorama dello spettacolo italiano, durata ben 13 anni. La loro relazione è stata sempre sotto i riflettori, con momenti di alti e bassi.

Nel 2017, quando Raz Degan vinse L’Isola dei Famosi, in tanti ricordano proprio l’arrivo di Paola Barale sull’isola e la gioia negli occhi del modello alla vista della donna con cui in passato aveva condiviso una grande storia d’amore, ormai terminata.

Il tradimento di Raz Degan

Recentemente, Paola ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera che la fine della loro storia è stata causata da un tradimento. Raz, infatti, l’avrebbe tradita con l’attrice Kasia Smutniak. Nonostante il perdono iniziale, Paola ha poi deciso di porre fine alla relazione, una volta scoperto che il tradimento si era ripetuto.

Kasia Smutniak è un’attrice e modella polacca naturalizzata italiana. È stata legata sentimentalmente a Pietro Taricone, con cui ha avuto una figlia. Oggi è una delle attrici più affermate nel panorama italiano.

L’episodio ha portato Paola a riflettere sull’importanza di essere onesti in una relazione e sulla necessità di chiudere un rapporto quando non funziona più. Ha inoltre sottolineato come, ad oggi, non stia cercando attivamente l’amore, ma che è concentrata su se stessa e sul suo benessere personale. Paola ha scelto di non compromettere i suoi valori e ha preferito terminare la relazione, dando così priorità alla propria serenità.

Foto: Kikapress