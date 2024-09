Maria Rosaria Boccia risponde a Sangiuliano dopo l’intervista al TG1, accusandolo di bugie. Le stories su Instagram diventano virali, alimentando la polemica sulla loro relazione.

Il caso mediatico e politico legato all’intervista di Gennaro Sangiuliano al TG1 ha scatenato una serie di reazioni, in particolare quella della diretta interessata, Maria Rosaria Boccia, ex consulente e presunta amante del ministro della Cultura.

In un’intervista molto discussa, Sangiuliano ha parlato di una relazione con Boccia, sottolineando però che non vi sono stati usi impropri di denaro pubblico durante i loro viaggi e incontri. Il Ministro ha precisato che tutti i costi sono stati coperti personalmente o dagli organizzatori degli eventi a cui partecipavano.

Le parole del Ministro non sono però passate inosservate a Maria Rosaria Boccia, che ha reagito immediatamente sui social. Attraverso le sue storie Instagram, Boccia ha accusato Sangiuliano di mentire, sostenendo che le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista contenevano falsità. “Iniziamo a dire bugie”, ha scritto in un post.

Boccia ha inoltre fatto riferimento alla presunta registrazione di conversazioni tra i due, una questione delicata sollevata dallo stesso Sangiuliano durante l’intervista. Secondo il Ministro, il sospetto che Boccia stesse registrando le loro conversazioni è stato uno dei motivi che lo ha portato a interrompere il rapporto.

Boccia ha continuato la sua polemica sui social, pubblicando documenti che, a suo dire, dimostrerebbero la verità, inclusi presunti audio e email relativi alla sua mancata nomina a consigliera del ministro per i grandi eventi. Boccia, in vari post, ha fatto intendere che le promesse non mantenute riguardanti il suo ruolo istituzionale siano state una delle cause della rottura.

Come ha reagito Geppi Cucciari all’intervista del TG 1 di Sangiuliano? Cosa hanno fatto notare gli utenti sui social

Molti utenti sui social hanno citato Geppi Cucciari, facendo riferimento a quanto detto dalla comica durante la serata del Premio Strega, dove aveva scherzato su Sangiuliano e la sua gestione del ministero della Cultura. Gli utenti si aspettano che, se deciderà di commentare, lo farà con il suo consueto stile sarcastico e pungente. Per ora, l’ipotesi di una sua reazione ha generato molte discussioni, rendendo il suo intervento potenzialmente atteso e molto divertente.

Sui social, a tal proposito, si legge: “Questa vicenda manco le migliori telenovele, Geppi come sempre parla tu per noi”, “Geppi tutto questo è per te #sangiuliano”, “Vogliamo un falò di confronto #Sangiuliano Vs #Boccia moderato da Geppi a reti unificate!”, “Tutta Italia sta pensando a te, Geppi #Sangiuliano”.

Foto: Kikapress