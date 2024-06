Ecco le spiagge più belle d’Europa! Al quinto posto si trova una meravigliosa spiaggia italiana che non è in Sardegna. Vuoi sapere dove si trova?

L’Europa è celebre per le sue splendide spiagge, luoghi incantevoli dove natura e mare si fondono per offrire esperienze indimenticabili ai visitatori. Tra le varie classifiche che valutano le migliori spiagge, quella di World’s 50 Best Beaches è particolarmente rinomata, grazie alla partecipazione di oltre 1000 professionisti del settore turistico, tra cui giornalisti di viaggio, influencer ed esperti del settore.

Nel 2024, Trunk Bay, situata nelle Isole Vergini Americane, ha conquistato il primo posto, seguita da Cala Mariolu in Sardegna, riconosciuta come la regina europea. Ma ciò che sorprende è la presenza di un’altra spiaggia italiana nella top five, che non si trova in Sardegna. Questo lido, ubicato nella penisola italiana, ha saputo farsi apprezzare per le sue caratteristiche uniche e la bellezza naturale.

La spiaggia che ha conquistato il quinto posto è la Baia dei Mergoli, situata nel Parco Nazionale del Gargano, in Puglia. Questa meravigliosa baia, conosciuta anche come Baia delle Zagare, è famosa per le sue imponenti scogliere bianche e le acque cristalline che riflettono i colori del cielo. La presenza di due faraglioni, che emergono maestosi dalle acque, rende il paesaggio ancora più affascinante e fotogenico, attirando turisti e appassionati di fotografia da tutto il mondo.

Baia dei Mergoli si distingue non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la tranquillità che offre. Situata in una zona protetta, è accessibile solo tramite un sentiero o via mare, garantendo un’esperienza intima e serena lontano dalle masse di turisti. Questa caratteristica la rende una delle mete preferite per chi cerca un angolo di paradiso dove rilassarsi e godere della natura incontaminata.

La presenza della Baia dei Mergoli nella top five delle spiagge europee più belle dimostra come l’Italia, con la sua varietà paesaggistica, sia in grado di offrire destinazioni che non hanno nulla da invidiare alle località balneari sparse per il mondo. La Puglia, in particolare, si conferma una regione capace di sorprendere e affascinare, con un mix di storia, cultura e natura che la rende unica.

Foto: Shutterstock