Stefano De Martino riceve un tapiro da Striscia La Notizia e su Instagram Belen sembra rispondere indirettamente…

Striscia La Notizia ha deciso di consegnare un tapiro a Stefano De Martino per le accuse di tradimento mosse da Belen Rodriguez. La showgirl aveva rivelato di aver parlato con diverse donne coinvolte, le quali avrebbero ammesso il tradimento.

Ospite da Mara Venier, Belen aveva menzionato una decina di donne, arrivando fino a dodici prima di smettere di indagare. Inoltre, rispondendo a un utente su Instagram, aveva confermato la relazione tra il suo ex e Alessia Marcuzzi.

Raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del “premio”, Stefano De Martino ha accettato il tapiro e ha scambiato qualche battuta con l’inviato, ha negato il flirt con Alessia Marcuzzi e non ha fornito altri chiarimenti in merito ai tradimenti di cui ha parlato Belen. “So che le persone vogliono vedere il sangue ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social” ha dichiarato.

Poco dopo, su Instagram, Belen ha condiviso un’immagine della parola “reset” e poi un post che recita in spagnolo: “Ti meriti qualcuno che ti veda e pensi ‘questa dea è mia’”, e i suoi post sono sembrati un messaggio indiretto a quanto andato in onda su Canale 5.

Foto: Kikapress