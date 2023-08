A fine mese una superluna inaspettata illuminerà il cielo: ecco quando ammirarla

La Superluna Blu del 31 agosto sarà un evento eccezionale da non perdere, sia per la sua rara combinazione di caratteristiche sia per la sua bellezza.

LEGGI ANCHE:– La Superluna blu del 31 Agosto porterà soldi e ricchezza a questo segno zodiacale

Questo fenomeno si distingue per due motivi principali. In primo luogo, la Luna sarà incredibilmente vicina alla Terra, a soli 357.344 km di distanza, rendendola una Superluna straordinaria e la più grande dell’anno. In secondo luogo, si tratterà di una luna piena imprevista, al di fuori del normale calendario lunare.

Di solito, infatti, ci sono 12 lune piene in un anno, ma ogni due anni e mezzo circa si verifica un’eccezione in cui compare una tredicesima luna piena, senza un nome ufficiale e non prevista dalle tradizioni. Questa luna aggiuntiva è comunemente chiamata “Blue Moon”, Luna Blu.

La Luna piena del 31 agosto sarà proprio la tredicesima luna dell’anno. Nonostante il nome, l’aspetto visivo non cambierà e non apparirà effettivamente blu.

Il momento di massima pienezza lunare avverrà nelle prime ore della notte del 31 agosto, intorno alle 03:35. In Italia, però, l’evento sarà visibile solo nel corso della serata di giovedì, a partire dalle 20:20, a seconda della zona in cui ci si trova.

Foto: Shutterstock