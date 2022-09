Oroscopo autunno 2022, le previsioni segno per segno: i più sfortunati

Quali sono le previsioni dell'oroscopo per l'autunno appena iniziato? Come al solito c'è chi se la passerà peggio di altri, vediamo chi

Oroscopo autunno: che cosa hanno in serbo le stelle per noi? Lo scopriamo dando un’occhiata alle previsioni degli astri segno per segno. La stagione autunnale ormai è arrivata. I primi freddi, le giornate sempre più brevi e la notte che incombe. Non solo sulle nostre teste ma anche nei nostri cuori. D’altronde dopo l’estate è normale sentirsi un po’ più scarichi emotivamente.

Oroscopo autunno: cosa aspettarsi

Non è un caso che l’Ariete nell’oroscopo dell’autunno debba fare i conti con un umore ballerino e una forte sensazione di spossatezza. Meglio diminuire le uscire e variare anche l’alimentazione. Calo della libido per le coppie che stanno insieme da un po’ di anni.

Per il Toro invece si avvicina il momento del rilancio. Se settembre vedrà alti e bassi, poi noterete un aumento nella voglia di ripartire, anche se da zero, in qualche caso.

I Gemelli saranno molto impegnati. Si dovranno occupare della famiglia o della casa. Dovranno però fare attenzione al cibo spazzatura e agli eccessi.

La rivincita del Cancro

Periodo sfortunato per il Cancro in questo 2022, che sta sborsando non pochi soldi. È necessario allora rivedere i conti e riprogrammare il budget. Mercurio sarà retrogrado, ciò vuol dire che l’agitazione e l’ansia rischieranno di tormentarlo in certe giornate. La bella notizia però è che il Cancro darà il meglio di se stesso tornando nuovamente alla ribalta.

L’oroscopo dell’autunno porterà calma e pace dei sensi al Leone. La voglia di lavorare e impegnarsi nello studio sarà ballerina, ma tutto sommato riuscirà a cavarsela.

La Vergine ogni tanto fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno e finisce con l’autocommiserarsi. È importante allora in questo autunno cercare di rimettere a posto quei pezzi di vita che sono andati in frantumi. Le cose miglioreranno tra fine novembre e dicembre.

Cambiamenti in arrivo per la Bilancia. Spariranno apatia e sentimenti negativi degli ultimi tempi. Al contrario, ci sarà spazio per gioire davanti a una sorpresa che forse arriverà nel primo autunno.

Oroscopo autunno: cambiamenti per lo Scorpione

L’oroscopo dell’autunno dello Scorpione è pieno di cambiamenti. Più si avvicina la fine dell’anno più le cose miglioreranno. L’amore porta sollievo, ma qualcuno potrebbe mettere fine a una storia che va avanti da tanto.

Prove in vista, specie dal punto di vista finanziario, per il Sagittario. Chi ha un’attività sarà tentato dal chiudere tutto a causa dei rincari. Ecco perché occorre escogitare qualche soluzione creativa.

Stagione interessante invece per il Capricorno, che anche se si dispera poi si rialza più battagliero che mai. L’Acquario farà fatica a concentrarsi sulle passioni e sul lavoro, qualcuno vorrà cambiare professione e mandare a quel paese il proprio capo.

Infine i Pesci. Chi è in coppia sarà pronto ad allargare la famiglia, anche se il lato economico spaventa. Credete di più in voi stessi e smettetela di sottovalutarvi.

Foto: Shutterstock