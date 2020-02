Belen e Arisa in palestra insieme, la cantante risponde alle offese social

Nelle stories di ieri sia di Belen che di Arisa troviamo alcuni punti in comune: la showgirl e la cantante, infatti, si sono ritrovate in palestra insieme con l’argentina che incitava Rosalba durante gli addominali a suon di “Forza Arisa”, “Daiii”, “Brava Arisa, bravaaaa”.

Qualche tempo fa la stessa artista, con grande autoironia, si era definita la “Bridget Jones della cyclette” ammettendo di aver prima perso e poi ripreso circa 13 kg, ma oggi Arisa sembra aver definitivamente accettato il suo fisico e soprattutto cammina a testa alta nonostante gli attacchi che riceve in rete. Attacchi che, per fortuna, vengono ampiamente oscurati dalla valanga di complimenti dei fan più affezionati che la apprezzano effettivamente per quello che è.

Al termine della sessione di fitness, Arisa ha dovuto fare i conti con una serie di offese social da parte di utenti che, con scarsa sensibilità, le rinfacciano di mostrarsi in rete sfatta, struccata e trascurata, ma da intelligente donna quale è, la cantante ha replicato a tono alle pesantissime critiche.

“Molti di voi mi scrivono: ‘Ma non ti vergogni? Ti fai vedere in questo modo, senza trucco, non sei mai in forma perfetta…’. Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo. Non c’è problema!”

E ancora: “Vi comportate male nei confronti delle persone che sono persone, la persona va al di là della bellezza del momento. L’essere persona significa essere come si è: cioè, ho la pancia, il c..o, le gambe… Ma la voce vi piace? Io faccio la cantante, nient’altro”.