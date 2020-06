Si appresta ad uscire la biografia di Harry e Meghan “Finding Freedom” e la Regina è preoccupata per l’immagine di William: il fratello avrebbe in serbo una bomba contro il futuro re d’Inghilterra

Harry contro William, pronta la bomba nella biografia scritta con Meghan

A Buckingham Palace non si può stare mai tranquilli: nelle prossime settimane, infatti, è prevista l’uscita della scottante biografia “Finding Freedom” di Harry e Meghan, coadiuvati nella scrittura dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand.

Nel libro, già rimandato a causa del Coronavirus e da cui i Duchi del Sussex guadagneranno un bel gruzzoletto, si fa riferimento alle vere dinamiche della Megxit, voluta in realtà più dal Principe che da Lady Markle, ma anche alla presunta lite di Harry e Wiliam.

Leggi anche: >> HARRY E MEGHAN IN BANCAROTTA? ECCO QUANTO SPENDONO A SETTIMANA, LA CIFRA DA CAPOGIRO

I due fratelli Windsor non sono mai stati così lontani e il perpetrarsi delle ostilità tra di loro sta facendo molto preoccupare la Regina 94enne che ha il compito di proteggere la reputazione e l’immagine del futuro Re d’Inghilterra.

Il Duca di Cambridge, infatti, rappresenta già la Corona e i suoi valori e una bomba interna come quella che Harry avrebbe in serbo per la Royal Family rischia di far più danni della celeberrima intervista di Lady Diana del 1995 quando ebbe il coraggio di definire il suo matrimonio “affollato”.

Leggi anche: >> CARLO COSTRETTO A SPOSARE DIANA? POCO PRIMA DELLE NOZZE IL COMMENTO ATROCE: “POSSO DIRE DI ESSERE GAY?”

Harry mette nei guai il fratello, la Regina teme per la reputazione del primogenito di Carlo e Diana

Un insider ha raccontato al Sun di come Sua Maestà sia agitata in merito all’uscita del libro-verità di Harry e Meghan:

“Lo staff di corte è preoccupato che da tale opera possa uscire un ritratto negativo di William. La paura è che possa essere dipinto come il responsabile della frattura con il fratello Harry, finendo così in cattiva luce”.

Leggi anche: >> WILLIAM, LA REGINA GLI ORDINÒ DI SMETTERLA IMMEDIATAMENTE: IL NO DI ELISABETTA II CHE GLI SPEZZÒ IL CUORE

Harry contro William, i dubbi sul rapporto oramai rovinato sono sempre più insistenti tanto che anche l’esperto e consulente Netflix per la serie “The Crown”, Robert Lacey, ha dichiarato di recente:

“Sia William che Harry hanno vissuto sotto uno stretto controllo. Un tempo erano inseparabili, adesso sono divisi non soltanto dalla distanza geografica”.

Lacey sta ultimando infatti il suo libro “Battle of Brothers. William and Harry, the Friendship and the Feuds”, in uscita il prossimo ottobre.

Leggi anche: >> KATE E MEGHAN, ECCO PERCHÉ NON SI PARLANO PIÙ: IL MOTIVO? È DAVVERO RIDICOLO

All’interno di questa biografia ha analizzato la relazione tra i due Principi e raccolto le testimonianze di quanti hanno visto crollare la loro unione sotto il peso della pressione mediatica, delle incomprensioni e – a quanto pare – anche per mano di Kate e Meghan.