Lady Diana, quella profezia sulla rivalità tra William e Harry si è avverata

La compianta Lady Diana avrebbe previsto dissidi e malumori tra i due figli, la profezia sulla rivalità tra William e Harry si è avverata: svelati alcuni retroscena sui duchi

Lady Diana, la profezia sulla rivalità tra William e Harry: cosa aveva previsto

Mai come dalla Megxit la rivalità tra William e Harry è stata così marcata, accesa e sotto i riflettori: dopo i rumor sullo scambio di insulti dei due Duchi, spunta una vera e propria profezia lanciata dalla compianta Lady Diana anni fa sui suoi figli.

Leggi anche: >> DALLA NASCITA DI ARCHIE, HARRY STA MALE: PARLA IL CHIRURGO SULLE SUE CONDIZIONI

A svelare qualche retroscena inedito a Page Six è la ex fotografa della famiglia reale Jane Fincher, grande amica della principessa triste, che per oltre 20 anni ha avuto l’onore di immortalare i momenti più importanti dei Windsor.

Leggi anche: >> KATE MIDDLETON GLACIALE CON HARRY E MEGHAN, L’ESPRESSIONE SUL SUO VOLTO DICE DAVVERO TUTTO: IL VIDEO CHE LA SMASCHERA

La donna ha fatto sapere:

“Se fosse ancora in vita, avrebbe accettato la Megxit ma sicuramente avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di riappacificare i figli e mettere a tacere i dissidi”.

Leggi anche: >> LADY DIANA SI È REINCARNATA IN UN BAMBINO DI 4 ANNI: SA TROPPE COSE, ANCHE DEL FRATELLO MORTO. ECCO LA PROVA

La rottura tra i due fratelli è insanabile? Colpa di Carlo, parola di Lady Diana

Poi ha confessato che Lady D. avrebbe previsto la rottura tra William e Harry: “Sono fondamentalmente diversi” ha riflettuto la fonte, ma la Spencer ha cercato di farli crescere infondendo loro princìpi importanti basati sull’amore e la libertà. A scatenare la rivalità tra William e Harry un aspetto in particolare:

“Il fatto è che in famiglia c’è che chi ha messo i principi l’uno contro l’altro. Il Principe Carlo ha sempre preferito il duca di Cambridge a quello di Sussex, e quest’ultimo ne ha sempre sofferto”.

Leggi anche: >> SVELATE LE FANTASIE BOLLENTI PIÙ IMBARAZZANTI DI CARLO: COSA VOLEVA FARE A CAMILLA QUANDO C’ERA ANCORA DIANA

Se Lady Diana fosse ancora in vita avrebbe certamente tentato di mediare anche tra Kate e Meghan, che non hanno affatto contribuito a cercare la pace comune, ma anzi a dissolvere ancor più in fretta l’eredità morale della compianta suocera.

Leggi anche Harry e la Regina, incontro segreto a Buckingham Palace: il grave rimprovero I tabloid britannici riportano di un incontro speciale tra Harry e la Regina durato 4 ore: il faccia a faccia con tanto di rimprovero è stato il primo passo verso la pace? Ecco cosa si sono detti

Foto@Kikapress