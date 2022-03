Kate contro Putin, il gesto per l’Ucraina non passa inosservato: poi le lacrime

Kate Middleton sostiene l’Ucraina, il messaggio a Putin è chiaro: il gesto plateale e poi la commozione davanti ai volontari

Anche i reali inglesi si sono schierati con l’Ucraina e in particolare William e Kate Middleton continuano a mostrare il loro supporto a Zelensky per la resistenza attuata contro la Russia.

Kate e l’Ucraina nel cuore: look contro Putin

I Cambridge sono di recente andati a far visita al centro culturale ucraino a Londra, dove hanno portato parole di pace e speranza. Kate ha lanciato un chiaro messaggio a Putin attraverso la scelta dell’outfit.

La moglie del futuro Re d’Inghiterra ha sfoggiato infatti un maglioncino firmato Alexander McQueen che richiamava esattamente il colore blu della bandiera del popolo ucraino. Su di esso ha appuntato una spilla gialla, così come ha fatto il duca di Cambridge.

La coppia non si è presentata a mani vuote tra i volontari che stanno raccogliendo generi di prima necessità da spedire in Ucraina: Kate e William hanno donato loro brownies al cioccolato e barrette di muesli.

I doni gastronomici sono stati direttamente realizzati nelle cucine di Kensington Palace, come da tradizione: la duchessa, infatti, ama particolarmente regalare cosa fatte a mano e in casa per dimostrare quanto ci tiene.

William e la moglie supportano i volontari e Zelensky: il video su Instagram

Durante la visita, la Middleton ha fatto fatica a reggere l’emozione riuscendo a dire solo poche frasi rapita dalla commozione per la drammatica situazione in Ucraina e per il senso di impotenza.

“Ci sentiamo così inutili”, hanno ribadito a più riprese i Cambridge, poi William ha ripetuto quanto sia assurdo pensare ad una guerra in Europa sottolineando ancora tutta la loro solidarietà: “Siamo tutti con voi”.

Insomma, anche se Putin ha ben altro a cui pensare che al maglioncino in cashmere di Kate a favore dell’Ucraina, ogni gesto che fa un personaggio del suo calibro ha un immenso valore comunicativo.

