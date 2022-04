Charlotte Casiraghi come Charlene di Monaco? Di che malattia soffre￼

La nipote di Charlene di Monaco, Charlotte Casiraghi, starebbe attraversando un periodo buio a causa della malattia: le sue condizioni

Non soltanto Charlene di Monaco sta attirando in questi mesi l’attenzione dei media e dei sudditi: sembra non passarsela tanto bene anche Charlotte Casiraghi, la secondogenita di Carolina di Monaco e nipote di Alberto II.

Musa di Gucci e inserita da Vanity Fair tra le donne più eleganti del suo tempo, Charlotte Casiraghi ha 35 anni e due figli, è sposata dal 2019 col produttore cinematografico libanese-francese Dimitri Rassam e pare che nell’ultimo periodo stia vivendo un periodo di crisi con il marito.

Charlotte Casiraghi malata? I rumor che preoccupano

Le similitudini con la zia Charlene, e se vogliamo con la nonna Grace Kelly, non sono finite: la stampa dipingerebbe la bellissima icona di stile della famiglia monegasca come malata di depressione. Questi gli ultimi rumors su Charlotte Casiraghi che aleggiano sul palazzo reale di Montecarlo, anche se – ovviamente – manca l’ufficialità.

Joel Stratte-McClure, esperto reale del New York Times, ha avanzato quest’ipotesi avvicinando le tre figure femminili di casa Grimaldi accomunate da una grande rinuncia: quella ad una avviata carriera lavorativa (in ambito cinematografico, sportivo e fashion) per amore della famiglia.

Grace Kelly, Charlotte e Charlene: il triste destino delle donne di Casa Grimaldi

Charlotte Casiraghi ha sofferto dopo entrambe le gravidanze di depressione post-partum: una condizione psicologica estremamente delicata per alcune neo-mamme da cui è possibile uscire facendo un grande lavoro su se stesse.

Inoltre pare che di recente la 35enne abbia dato forfait ad alcuni impegni di rappresentanza diminuendo le uscite pubbliche: la malattia potrebbe essere tornata per la bella figlia di Carolina…

Insomma sembra che casa Grimaldi sia foriera di grande infelicità per le donne che la abitano, potrebbe far bene a Charlotte allontanarsi da palazzo e dalla famiglia reale per ritrovare un po’ di serenità…

Foto: Kikapress