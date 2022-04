Charlene di Monaco troppo magra, la dieta messa a punto dallo chef

La Principessa Charlene di Monaco pesa meno di 50 kg? Troppo magra, ecco la dieta per mettere su peso pensata dallo chef

Ci stiamo ancora tutti chiedendo se la donna paparazzata all’aeroporto di Nizza, con capelli biondo platino e maxi cappotto sia effettivamente Charlene di Monaco che già circola un altro rumor sulla Principessa: sarebbe arrivata a pesare solo 50 kg, per questo motivo sarebbe costretta a seguire una dieta per mettere su peso.

Charlene di Monaco rischia grosso, sudditi preoccupati per il peso

Stando alle indiscrezioni targate LC News, la 44enne moglie di Alberto “si nutre con una cannuccia. Gli interventi in Sudafrica l’hanno molto indebolita”.

Per mesi, infatti, ha dovuto seguire una dieta liquida a causa della grave infezione contratta a naso, orecchie e gola, e a quanto pare la situazione da questo punto di vista non sembra essere molto migliorata.

Per questo motivo – fanno sapere Bild e Closer – si è reso necessario l’intervento di uno chef che avrebbe elaborato un piano alimentare al fine non solo di farle prendere peso, ma anche di darle tonicità. I medici, inoltre, hanno messo a punto un programma misto di sport e meditazione che dovrebbe aiutarla anche dal punto di vista mentale.

Nuoto e yoga per tirare su la Principessa: la ricetta dei medici

La Principessa Charlene di Monaco dovrebbe così praticare nuoto e yoga per rimettersi in forma e tornare in pubblico, anche se resta la paura che non la rivedremo più in pubblico perché rimasta sfigurata in volto dopo le operazioni subite in Sudafrica.

Insomma, l’ex nuotatrice continua a non volersi mostrare, a scappare – dal gossip, dal marito, dalla vita di corte – e ciò non fa altro che alimentare il mistero su di lei e la sua storia.

Foto: Kikapress