William, Kate, Harry e Meghan: l’incontro dopo due anni, c’è la data

Il Giubileo di Platino segnerà la svolta nel rapporto tra i Fab Four, ecco quando si rencontreranno William, Kate, Harry e Meghan

I festeggiamenti per i 70 anni di regno della Sovrana si stanno avvicinando e il weekend lungo dal 2 al 5 giugno sarà pregno di eventi in onore di Elisabetta con sorpresa annessa: sembra proprio che William, Kate, Harry e Meghan si incontreranno di nuovo a 2 anni di distanza.

Willia, Kate, Harry e Meghan: pronti per un nuovo faccia a faccia?

La Regina è stata più che chiara in merito al momento più solenne del Trooping the Colour: dal balcone potranno affacciarsi soltanto i working royals, bandendo di fatto Andrea di York e i duchi di Sussex.

Ma i due fratelli con le mogli, chiamati in gergo i Fab Four, potranno ritrovarsi uno di fronte l’altro alla messa di ringraziamento in programma il 3 giugno alla Cattedrale di St.Paul. I Cambridge e i Sussex non si vedono insieme in pubblico dal marzo 2020 per la messa in occasione del Commonwealth Day: evento che ha sancito la rottura interna tra sorrisi accennati, volti tirati e sguardi gelidi.

Cambridge e Sussex ruberanno la scena alla Regina

Il futuro Re, William, sembra essere – secondo gli osservatori reali – quello più teso e preoccupato rispetto all’incontro: Meghan si è rifiutata di venire a Londra per i funerali del Principe Filippo e insieme a Harry non ha ancora presentato ufficialmente Lilibet alla Regina. Kate – d’altro canto – teme che la Markle possa distogliere l’attenzione da Elisabetta in qualche modo per monetizzare l’incontro in termini di popolarità e pubblicità.

Inoltre William e Kate temono che l’incontro possa fornire nuovo delicatissimo materiale al libro di memorie di Harry, alla cui uscita non manca molto.

C’è da dire, però, che dopo il saluto dal balcone William e Kate andranno in Scozia in visita ufficiale per conto della Regina, in un luogo che amano particolarmente: prima del royal wedding la coppia convisse (rompendo la tradizione) nella piccola isola di Anglesey e a giugno torneranno per portare alla comunità il saluto di Sua Maestà.

Probabilmente l’incontro del giorno dopo alla St. Paul’s con Harry e Meghan sarà cortese e civile, ma ogni dettaglio sarà passato in rassegna dai sudditi come dagli esperti. Sarà sancita la parola pace?

