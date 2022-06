Harry e Meghan tornano a Londra? Rinnovato l’affitto di Frogmore (per la Regina)

Harry e Meghan potrebbero tornare in UK dopo la visita al Platinum Jubilee? Il gesto dei Sussex che fa ben sperare per amore della Regina

Che i rapporti tra Harry, Meghan, William e Kate siano ancora molto freddi e tesi è sotto gli occhi di tutti ma i Sussex potrebbero tornare a Londra almeno per amore della Regina. Dopo che i Cambridge hanno declinato l’invito a partecipare al primo compleanno di Lilibet, la strada è ancora lunga nel ritrovare la pace.

Harry e Meghan, strani movimenti nella loro (ex) residenza a Londra

Tuttavia potrebbero “inciampare” nei Sussex prima di quanto immaginino dal momento che gira il rumor secondo cui Harry e Meghan potrebbero rimettere piede in UK: gli esperti, infatti, hanno sottolineato che la coppia ha rinnovato l’affitto della loro ex residenza al Frogmore Cottage.

La stessa che li ha ospitati durante i festeggiamenti per i 70 anni del regno di Elisabetta II e che nel 2019 hanno ristrutturato per ben 2,4 milioni di sterline facendo arrabbiare non poco i sudditi.

Quando Harry e Meghan si sono definitivamente trasferiti a Montecito, California, Frogmore Cottage di Windsor è passata a Eugenia di York che ora è pronta a volare in Portogallo con la famiglia.

Harry, quella paura di perdere il prestigioso titolo

Il figlio minore di Carlo e la moglie in questo modo manterranno una base di appoggio a Londra quando vorranno rimettere piede nel Regno Unito e rivedere la Royal Family, ma c’è anche un altro motivo – ben più importante – ed è burocratico. Mantenere un indirizzo di domicilio nella capitale serve per detenere il ruolo di Consigliere di Stato, al fianco di William, Carlo e Andrea.

Il titolo è pregno di responsabilità e abilita il duca di Sussex ad intervenire e addirittura sostituire Sua Maestà nell’eventualità in cui non possa più adempiere ai propri doveri. Per il momento la Regina non ha tolto questo ruolo né a Harry né ad Andrea – i due che negli ultimi anni hanno pesantemente messo a rischio la monarchia – e forse non lo farà mai.

Se i Sussex riuscissero a ricucire i rapporti con William e Kate (e viceversa) gli osservatori reali sarebbero più propensi a vedere una possibilità più concreta del loro ritorno a Londra: attualmente, dunque, è solo una semplice ipotesi.

